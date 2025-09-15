UPPGIFTER: SANDH LÄMNAR GULLRINGEN EFTER SÄSONGEN

Tackar för sig? Mattias Sandh har gjort ett imponerande jobb med Gullringen men enligt uppgifter slutar han som tränare efter säsongen. Foto: Arkivbild

Bara en poäng från kvalplats till division tre. Men enligt uppgifter till vår tidning står det redan klart att Mattias Sandh inte tränar Gullringen nästa säsong. – Vi för en dialog och jag passar på den frågan just nu, säger Sandh.

År 2015 åkte Gullringen ur division tre efter 34 raka år i förbundsserierna.

Nu, tio år senare, finns chansen att ta sig tillbaka.

– Jag är alls inte där i tanken. Det är klart att jag vet hur det ser ut i tabellen, men vi möter inte Tranås mer och behöver först och främst göra vårt. Vi har lovat att vi ska gå för det och än så länge hanterar vi pressen bra. Det gäller att inte springa iväg och titta för mycket på andra lag.

"Det blir långa dagar"

Men även om Gullringen skulle ta sig tillbaka till trean har Dagens Vimmerby uppgifter på att tränaren Mattias Sandh inte följer med upp.

Stämmer det att du slutar som tränare efter säsongen?

– Vi för en dialog om framtiden i sportgruppen men just nu vill jag inte svara på den frågan. Jag är uppe i förberedelserna och fokuserar på jobbet i Gullringen här och nu.

Vid sidan om tränaruppdraget har Mattias Sandh ett toppjobb som chef på Hydro Extrusion i Vetlanda.

Är det tiden som inte räcker till?

– Det blir långa dagar. Jag går upp efter fyra och kommer hem runt klockan 20.30. Du får själv luska ut om det känns hållbart. Helst vill jag såklart inte släppa fotbollen och Gullringen ligger varmt om hjärtat. Nu när det går bra kan jag inte säga att det är jobbigt heller. Men det har aldrig varit aktuellt för mig att skriva ett femårskontrakt och för mig är det viktigt att inte gå för långt fram i tanken.

Möter formstarkt Aneby

Gullringen vann mot Malmbäck i helgen samtidigt som tvåan Tranås kryssade mot nästjumbon Hvetlanda. Nu är det bara en poäng upp till kvalplats.

– En skön seger. Men det är en tuff avslutning för lagen som slåss om det. Jag tycker att det var ganska väntade resultat i helgen. Det är svårt att spela i Vetlanda på deras konstgräs som är mer som en filtmatta. Vi fick bara 3-3 där trots två man mer.

På fredag väntar Aneby som också är inblandat i jakten på kvalplatsen och parkerar på femte plats, tre poäng bakom Gullringen.

– Det blir en tuff match mot ett Aneby som precis som vi är ett av seriens formstarkaste lag, säger Mattias Sandh.

Tre matcher återstår, varav två på Gullemon. Är det en fördel för er?

– Hemma ska vi vara starka, men det är där vi har tappat lite onödiga poäng. Vi är mycket bättre idag än vad vi har varit tidigare och antennen pekar framåt. Det är klart att det inte är en nackdel att spela hemma.