Lommaryd var alldeles för bra – bröt VIF:s fina svit

Sju raka utan förlust i serien. Den sviten fick ett bryskt slut mot borta mot Lommaryds IF. Hela 9-0 vann hemmalaget med.

Vimmerby IF B får nu påbörja en ny förlustfri svit. Det kunde ledaren Budo Ericsson konstatera efteråt.

– Vi hade förhoppningar om ett bättre resultat, men vi hade mycket folk borta. Alla våra målvakter är bortresta på semester och det var knapert med folk. Vi kom med tolv spelare på grund av jobb, skador och sjukdomar, förklarar han.

Han tyckte Lommaryd var bra.

– De är stora och starka, det visste vi sedan i våras, och de var jättebra. Det blir några mål för mycket och vi har själva tre, fyra bra lägen. Vi har redan skakat av oss det här och så är det ny match på torsdag, säger Budo Ericsson.

Comebackande målvakten skadad

Elin Sjösten, som inte spelat på flera på grund av skada, ställde upp i kassen, men fick en smäll på samma onda knä och tvingades avbryta.

– Vi hoppas att det inte är så farligt, men det är för tidigt att bedöma nu. Vi får se med svullnad och smärta i morgon.

Ingen i VIF B gav upp.

– Sista 30 kommer vi tillbaka och hade lite målchanser. Första 20 minuterna är väldigt bra också.

Budo Ericsson nämnde Linn Lindersson och comebackande Julia Wirsén efteråt.

