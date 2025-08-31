Nyman räddade poäng för VIF: "De har många klara lägen"

Vimmerby IF B hade inte sin bästa dag borta mot FC Vetlanda Dam U. Ändå fick man med sig en poäng. – Saga Nyman gör att det inte blir mål, säger VIF-tränaren Budo Ericsson.

Det var ingen strålande insats borta mot FC Vetlanda U, nästjumbo i serien, som Vimmerby IF B stod för på söndagen. Isabelle Gunnarsson smällde dit en frispark efter 40 minuter från närmare 30 meter.

– Målet är fint. Hon trycker dit den, säger Budo Ericsson.

Sedan tryckte Vetlanda U på för en kvittering.

– Atittyden är jättebra men vi får inte till spelet. Då straffar de oss och vi får vara nöjd med en poäng. Vetlanda är topp tre i serien, men de tar för lite poäng. Det är ett jätteduktigt lag.

Budo Ericsson var nöjd med att man klarade en pinne.

– De borde vinna. Det är allt slit och Saga Nyman som gör att det inte blir mål. De hade nog tio till tolv klara lägen. Vi är inte riktigt där i dag, men vi kämpar och sliter. Deras kvittering var helt rättvis, de borde nog ha vunnit.

VIF B är fortsatt obesegrat sedan i maj och alla plussades för attityden man visade upp.