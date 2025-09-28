Ungt VIF B kryssade på bortaplan

Ett ungt Vimmerby IF B tog en poäng i dagens bortamatch mot bottenlaget Gripenbergs BK som slåss för att hänga kvar i division 4.

Vimmerby IF B har redan säkrat nytt kontrakt i division 4 och begav sig till Gripenberg med ett väldigt ungt lag.

– Vi har två spelare födda 2006, tre födda 2010 och resten är födda 2008 och 2009, säger VIF-tränaren Budo Ericsson.

Efter en mållös första halvlek tog Gripenberg ledningen med 1–0 i upptakten av andra halvlek och tryckte på för 2–0.

– De tog ledningen på sitt första läge och hade därefter en bra period på tio minuter där vi var down och räddades av Saga Nyman som gjorde två-tre kanonräddningar, säger Budo Ericsson.

"Inte nöjda med spelet"

VIF tilldömdes en straff i mitten av andra halvlek och Tessa Svensson gjorde inget misstag från straffpunkten.

– Vi lyckades komma tillbaka och hade flera bra lägen efter 1–1, säger Budo Ericsson.

Matchen slutade med delad pott.

– Det var en liten och ojämn plan och de krigar för att hänga kvar. Inget av lagen presterar någon bra fotboll och vi är inte nöjda med spelet, men vi förlorar inte matchen.

VIF B avslutar serien med hemmamatch mot ett degraderingsklart Torpa FF:

– De lämnade walkover till matchen mot Hultsfred i går och vi är oroliga för att matchen inte blir av. Jag skrev med deras tränare i dag och de har sagt att de ska försöka komma och avsluta serien. Vi vill spela matcher och få rutin i laget.

Debutanten Hilma Gustavsson och målvakten Saga Nyman var bäst i VIF B.

Tabellen hittar du här.