VIF B föll trots upphämtning – "Lär oss"

Stina Lamberg Fjällgård, här i VIBK-tröjan, var bra för VIF B på söndagen. Foto: Arkivbild

Ett ungt Vimmerby IF B föll mot HFK förra helgen. Även i dag blev det förlust, 3-5, mot Rimforsa IF.

Tränaren Fredrik Credholdt var nöjd med den upphämtning hans lag mäktade med. VIF B hamnade nämligen i en riktigt brant uppförsbacke. Redan efter drygt 20 minuter var ställningen 0-4.

– Vi får en tuff start med flera snabba mål i baken. Vi har ju ett väldigt ungt lag med många 15- och 16-åringar och de vi möter är betydligt äldre, säger han.

Filippa Milton tog VIF B in i matchen med sitt 1-4-mål och i den andra halvleken kom 2-4 genom Alice Kennmark och 3-4 från Allie Abenius.

– Vi hämtar in i andra halvlek och har 3-4 ett tag. Det var lite överlägsna oss fysiskt, men vi började spela oss förbi dem och låg rätt i positionerna. Stundtals gör tjejerna det jättebra, men ibland hamnar vi lite fel. Vi lär oss hela tiden.

Generellt svarade alla för en bra match och för många är det de allra första seniorminuterna som hamnar på kontot. Stack ut gjorde Stina Lamberg Fjällgård och Jonna Söderberg.