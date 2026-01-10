10 januari 2026
VIMMERBY IF VINNER KM EFTER STOR DRAMATIK

Selatin Shaljani blev målskytt i finalen mot Djursdala SK. Foto: Stefan Härnström

FOTBOLL 10 januari 2026 17.26

Vimmerby IF vann finalen mot Djursdala SK med 2-1 och tog sin fjärde raka titel i KM. 

Det var en högdramatisk final där Vimmerby IF gick ifrån till 2-0 efter mål av Selatin Shaljani och Noah Zeylon Thoresson och Djursdala SK reducerade genom Anton Palmér.

Fjärde raka titeln

Med 16 sekunder kvar fick DSK straffspark efter att VIF dragit på sig sin sjätte frispark, men Belmin Hrustic räddade Isack Thuressons försök.

Vimmerby IF vinner sin fjärde raka titel och 18:e totalt. Djursdala SK får fortsätta vänta på sin första.

Mer om matchen kommer.

