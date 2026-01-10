Fjärde raka KM-titeln för VIF: "Känns bra – det var vårt mål"

Selatin Shaljani var en av Vimmerby IF:s bästa spelare i KM. I finalen satte han ett av lagets två mål och var starkt bidragande till VIF:s fjärde raka titel. – Det känns bra. Lyckat. Det var vårt mål och vi tog hem det, säger han efter slutsignalen.

Selatin Shaljani blev bara bättre ju längre KM led. I semifinalen mot IFK Tuna pangade han in två mål och i finalen satte han ytterligare ett mot Djursdala SK.

Anton Palmér reducerade och i slutet av matchen blev det ordentligt nervöst för Shaljani och VIF – men de höll undan.

– Det blev hetsigt och tjafsigt på bänken, särskilt när de får straffen. Varför gör vi så här? Men det var skönt att vi tog hem det, säger Shaljani.

Krossade rivalen i gruppspelet

Det var Vimmerby IF:s fjärde raka KM-titel och på vägen krossade de rivalen Gullringens GoIF med 4-0.

– Klart det var kul att vinna mot dem. Det är ju derby och hur roligt som helst. För mig personligen är det inget speciellt men jag vet att det är ganska allvarligt för gänget här, säger Shaljani som var nöjd med sin egen insats.

– Det kändes bra, grabbarna är duktiga och det var kul att få göra lite mål.

"Revanschsugen"

Shaljani har varit omgärdad av flyttrykten men bestämde sig nyligen för att fortsätta i Vimmerby IF. Och målsättningen är given.

– Jag ser mer eller mindre att vi ska upp i trean. Det är inget snack om saken. Jag är revanschsugen och förhoppningsvis går vi upp, säger han