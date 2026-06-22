Lindgren tror på ett piggare VIF - tar emot Mariebo på Ceos

Vimmerby slog lätt Västerviks FF i senaste hemmamatchen med 6 - 1. I kväll mönstrar tränaren David Lindgren samma lag som då när man tar emot Mariebo IK på Ceosvallen. Foto: Stefan Härnström

Efter den klara vinsten med 6-1 mot Västerviks FF nyligen så är det ett Vimmerby IF med självförtroende som ikväll tar sig an Mariebo IK på XL BYGG Arena i herrarnas Div 4. Tränaren David Lindgren tror det blir ett vassare Vimmerby än när lagen möttes i premiären.

I säsongens premiärmatch mot Mariebo IK borta vann Vimmerby med 1-2 men tränaren David Lindgren vill inte se det som en värdemätare inför kvällens returmöte på XL Bygg Arena.



– Det är omstart av serien och vi har mött dem i premiären. Då var det lite hackigt som det så lätt kan bli, det är bra fart nu på ett annat sätt. De har en del kvalitetsspelare som forwards och kantspelare, säger Lindgren.

Samma lag som mot Västervik

Vimmerby har inga skador eller sjukdomar och man kommer till matchen med samma laguppställning som när man mötte Västervik för några dagar sedan. En match som man totalt dominerade och där alla var delaktiga i laginsatsen. Så det är ett VIF med gott självförtroende som går ut på planen.

– Mariebo är ett lag vi har respekt för, det har vi visserligen för alla lag, men vi fokuserar främst på det vi själva kan påverka och vår egna prestation. Vi har ett välförtjänt gott självförtroende efter den matchen och Olle (Carlsson) gjorde det ju riktigt bra där när han växlade från rollerna med speluppbyggnad till anfallsspel.