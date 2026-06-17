VIF CHOCKADE VFF – RIVSTARTEN AVGJORDE

Förväntningarna var att Vimmerby IF skulle vara numret för stort för Västerviks FF. Det var precis så också. 3-0 efter nio minuter blev 6-1 efter 90.

Vimmerby IF, som kom från en förlust senast borta mot Jönköping Torpa, responerade nog på den precis som tränaren David Lindgren önskat sig.

Efter en total rivstart var bortalaget chockat. Melker Johansson gjorde 1-0 i minut fyra, Albin Gustafsson 2-0 ett par minuter senare och efter nio minuter satte Pontus Kägo Bragsjö fint 3-0.

Selatin Shaljani utökade till 4-0 efter dryga halvtimmen. Redan där och då var förstås resten av den här matchen en transportsträcka mot tre poäng för Vimmerby.

Oskar Stejdahl gjorde 5-0 i den andra innan VFF kom in i målprotokollet. Viggo Rutfjäll satte 5-1-målet, men Vimmerby skulle även göra matchens sista mål.

Linus Hemmingsson fastställde slutresultatet till 6-1. Mer om mötet senare.