VIF klara favoriter mot VFF: "Vill snabbt ha revansch"

Omutliga Vimmerby IF visade sig mänskliga i helgen och åkte på sin första förlust. Nu väntar Västerviks FF hemma på XL Bygg Arena. – Vi vill göra en bra prestation och snabbt ta revansch, säger tränaren David Lindgren.

Under torsdagskvällen väntar en ny omgång i division 4. För obesegrade Vimmerby IF kom säsongens första förlust borta mot Jönköping Torpa den gångna helgen.

Det gör förstås att VIF på nytt vill visa vad man kan när Västerviks FF kommer till Vimmerby. Hemma har man inte tappat en enda poäng och aldrig varit hotat över huvud taget.

– Efter i lördags vill man bara ha en ny match och nu kommer det snabbt en chans till revansch. För vår egen skull vill vi göra en bra prestation. Resultatet senast speglade inte matchen och nu vill vi ta den revanschen, säger VIF-tränaren David Lindgren.

Den totala överlägsenheten på hemmaplan gör naturligtvis att Vimmerby kan kliva ut med ytterst gott självförtroende.

– Vi har varit väldigt starka hemma och känner att det gynnar oss. Vi kan spela ut fullt och vi ska skapa bra förutsättningar för en välförtjänt vila under midsommar. Det gäller att gå ut och göra det tillsammans.

Lindgren tycker sig ha bra koll på Västervik, som han beskriver som ett ungt och löpstarkt lag.

– Vi möttes i en träningsmatch i våras och har ganska bra koll på dem. De har blandat och gett i serien, men vi har mer fokus på oss själva. Det vet vi räcker långt.

Ska inte anpassa sig för mycket

VFF-tränaren Thomas Kongstad ser detta som säsongens svåraste bortamatch.

– Det är det och speciellt nu när Vimmerby kommer från en förlust. De är nog ännu hungrigare och det är absolut den tuffaste matchen. Nu ska vi se om vi kan bråka med dem lite grann.

Vilka blir nycklarna för det?

– Det gäller att få ned farten på dem. Det är ett rörligt, löpvilligt och passningssäkert lag som jobbar en hel del med spelvändningar också. Vi har givetvis pratat om vissa punkter vi ska lägga extra mycket fokus på och det vill jag inte avslöja.

Dock ska Västerviks FF inte anpassa sig för mycket, säger Kongstad.

– Vi måste försöka hålla oss till våra grunder och vårt sätt att spela, annars blir det ännu tuffare.

VFF åker med ordinarie trupp enligt tränaren, men han säger samtidigt att man har det varje vecka. Herman Grönvall är helt säkert inte tillgänglig i alla fall. I VIF-lägret är Theo och Noah Zeylon Thoresson tillbaka efter studentfirande. Esrom Habtom är utlånad till Södra Vi och spelade deras derbyt mot Djursdala och utgår därmed jämfört med senast. Även Arvid Westerling utgår med viss känning.