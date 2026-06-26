Gullringen "ska slå Eksjö" trots skador i laget

Rasmus Bexell har en vadskada och kommer att sitta på bänken när Gullringen tar emot IF Eksjö på lördag. Foto: Ossian Mathiasson

Gullringens herrar spelar hemma mot IF Eksjö på lördag, sista matchen innan sommaruppehållet. GoiF-tränaren Karlo Goranci ser fram emot att laget får vila upp sig och ta hand om småskador. Vad gäller matchen kommer det bli tungt att spela i hettan som ökar på i helgen.

- Det ska väl bli runt 30 grader plus? Det blir ju inte jätteskönt att spela i den värmen men vi har vattenpauser precis som VM-matcherna. Ju längre matchen pågår ju sstörre blir risken för bristningar.

I det förra mötet borta mot IF Eksjö vann Gullringen med 3 - 2 och Karlo ser en seger i returmatchen som ett bra sätt att hålla Tjust IF FF och Västerviks FF bakom sig i tabellen och gå till en lugn sommarvila

- Vi ska slå Eksjö och skapa andrum till Västervikslagen vi har bakom oss. Gör vi inte det kan det bli kamp när vi är tillbaka. Nej, men det är viktigt att avsluta med seger så vi kan ta semester och inte behöva grubbla.

Trots några fall av skador i truppen ska Gullringen enligt Goranci klara av att vinna mot Eksjö "med de spelare vi har på plats".

- "Ralle" Bexell har en vadskada och sitter på bänken, Haris (Dreco) har smärta i låret men han kommer spela. Herman Lynbech har skurit sig på jobbet och fick inte spela fotboll på några dagar. Så att såret inte riskerar att gå upp. Vi har små skavanker så vissa kommer spela, andra kommer vila.

Läget i tabellen är att Gullringens GoIF är ett av mellanlagen i Div 4 Norra på plats sju med 15 poäng följa av Tjust och Västervik som båda ligger på 12 poäng. IF Eksjö är näst sist på plats elva med 8 inspelade poäng.