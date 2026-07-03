Gullringens ord om tränarsparkningen: "Krävs en förändring i ledarskapet"

Gullringens GoIF gör om efter den knackiga vårsäsongen. Tränaren Karlo Goranci får sparken och Gullringen ger sin syn på det avslutade samarbetet i ett pressmeddelande.

Division 4-laget Gullringens GoIF meddelar i ett pressmeddelande att föreningen genomför en förändring i herrlagets ledarstab.

Det handlar om att samarbetet med huvudtränaren Karlo Goranci avslutas med omedelbar verkan.

"Beslutet har vuxit fram efter en tids utvärdering. Sportsliga ledningen har gemensamt kommit fram till att det krävs en förändring i ledarskapet för att ta laget framåt. Vi vill rikta ett stort tack till Karlo Goranci för hans engagemang, hårda arbete och de insatser han gjort för klubben under sin tid här. Det är alltid ett svårt beslut att ta, men vi är i ett läge där vi känner att detta är nödvändigt för lagets framtida utmaningar", skriver Gullringens GoIF i ett pressmeddelande.

Gullringen skriver att arbetet med att rekrytera en permanent ersättare påbörjas omedelbart och att man inom kort återkommer med information om hur ledarskapet kommer att se ut till höstsäsongen.

Når vår tidning ringer upp Patrik Wärnehall i Gullringens sportgrupp är han tydlig med att klubben inte ger några ytterligare kommentarer. Det tar man också fasta på i pressmeddelandet.

"Klubben kommer inte att ge några ytterligare kommentarer kring processen i dagsläget, utan allt fokus ligger nu på att ge laget bästa möjliga förutsättningar inför hösten", skriver Gullringen.