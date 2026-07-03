Goranci talar ut och reflekterar: "Känt ett tag att det är olika agendor"

Karlo Goranci tvingas avsluta sitt uppdrag i Gullringens GoIF. Den sparkade huvudtränaren reflekterar över klubbens beslut med fokus på sin tränarfilosofi om höga krav och lagets bristande träningskultur.

Karlo Goranci blev kallad till ett möte på Gullemon med Patrik Wärnehall och Mattias Sandh från sportgruppen på fredagseftermiddagen. Där fick Gullringens huvudtränare information om att han måste lämna sitt uppdrag i division 4-klubben.

– Jag känner inte så mycket utan mest kanske bara besviken, men inte arg, inte ledsen, säger Karlo Goranci.

"Svårt att utvecklas utan en kravbild"

Karlo Goranci tycker att det har varit ett tufft år, anser att framgång och utveckling kräver höga krav på spelarna och kommer aldrig vika från denna övertygelse.

– Man har på alla sätt och vis försökt väcka för att få till en träningskultur. Vissa spelare känner sig omotiverade att komma när man sätter en kravbild och min kravbild kanske var för hög kontra spelarna. Jag lever inte i en sån värld. Ställer man krav kan folk kanske komma upp till en viss nivå högre. Jag tycker inte alls att det är kul med någonting om man inte ställer krav. Är man driven av fotboll och vill någonting med fotboll, då vill man ha krav på sig. Det kommer jag aldrig avvika ifrån. Det är svårt att utvecklas utan en kravbild. Jag har kommit med energi, drivit på med träningar och pushat på, säger Karlo Goranci.

Han drar paralleller till sin egen spelarkarriär då tuffare klimat och höga krav var standard och drev honom.

– Jag går tillbaka till när jag var spelare. När jag kom upp där var det tuffare klimat än vad det är nu. Jag spelade fotboll för att jag drevs av fotbollen. Jag tyckte att det var så kul och sedan ville man satsa och bli något och då ville jag ha krav. Aldrig tänkte jag på vad någon annan gjorde utan jag tänkte på vad jag själv ville, säger Karlo Goranci.

Karlo Goranci är tydlig med att han inte har varit intresserad av att vika från sin tränarfilosofi om höga krav.

– Är gruppen träningsvillig, vill någonting och är drivna, då blir det oftast bra resultat. En sån grupp ställs det oftast krav på och de vill att det ska ställas krav och de ställer krav på varandra. Där har det varit kontraster, men jag köper det till 100 procent. Jag kommer aldrig släppa någonting för att folk ska bli glada.

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"Planera träningar var omöjligt"

Karlo Goranci beskriver våren som svår på grund av låg träningsnärvaro, till exempel åtta, 13 och sex personer inför matchen mot Aneby, vilket gjorde det svårt att planera och etablera en träningskultur.

– Att planera träningar var nästan omöjligt. Man blir inte motiverad när man kommer på en träning med sex personer och då är det klart att jag kan känna att mitt sätt är mer negativt då.

Han känner att han har gett 100 procent och att han inte har fått samma engagemang tillbaka.

– Jag har gett 100 procent av mig själv och kan inte kräva mer av mig själv. Jag har försökt ändra spelsystem för att väcka liv i laget. Jag vill ändå spela på ett sätt och det funkar inte. Då får jag ändra om och ändra om. Det kanske blir för mycket skiften, men jag gör det bara för att jag tror att det är det bästa för laget. I fyran är det fria byten och det är en förmån som man ska utnyttja.

Enligt Goranci motiverade klubben beslutet med att vissa spelare har känt sig omotiverade med att komma och träna och upplevt hans krav som för tuffa och negativa.

– Det kanske upplevs negativt för individer som inte är vana vid att det ställs krav och då vill klubben ta hänsyn till föreningens bästa på lång sikt.

Kom beskedet som en chock för dig?

– Nej, det var inte jag tänkte på. Jag hade jobbat natt och tänkte ”jag åker dit”.

"Det är olika agendor"

Goranci upplever att det finns olika "agendor" mellan spelare, ledning och sportgrupp, vilket har gjort det svårt att driva laget framåt med en gemensam vision.

– Att det är olika agendor har jag ändå sagt till ”Patte” och personer som jag har förtroende för. Jag har ändå känt ett tag att det är olika agendor och då är det svårt att drivas på.

Vad är det för olika agendor tycker du?

– Det är olika syner. Jag har tusen brister utanför fotbollen, men inom fotbollen är jag rak och ärlig, vet vad jag vill och vet vad som behövs. Som jag ser det är det svårt att uppnå jättebra resultat när det inte är en kontinuerlig träningsgrupp. Det är inte bara att få in spelare utan det ska också vara spelare som håller en nivå.

Goranci fortsätter som spelande tränare i Farstorps IK även om han är skadad för tillfället. Han ser fram emot att kunna lägga mer tid på att assistera sin kollega med sin sons lag i HM IS. Han tror att han kommer må bra när han hittar en miljö där spelarna matchar hans ambition.

– Jag vet att det kommer komma en dag där jag kommer till en miljö och en nivå där spelarna matchar min ambition. Då kommer jag må bra och då kommer jag också uppnå bra resultat.