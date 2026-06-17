Viktigt möte stundar mellan Tjust och Gullringen – så är läget

Det är åttan mot nian och viktiga poäng på spel. Två lag med förluster i bagaget möts när Tjust IF FF ställs mot Gullringens GoIF under onsdagskvällen.

För Jan Lundbergs gäng blev det derbyförlust mot Hjorted/Totebo helgen som var. 3-0-segern för HT var sett över 90 minuter odiskutabel.

Tjust behöver nu ta tre poäng för att komma undan botten.

– Vi har spelare tillbaka från senaste matchen och det gör att konkurrenssituationen blir bättre och valmöjligheterna större. Det är läge för oss att hitta en jämnhet i prestationerna borta.

Senast var bland annat Hampuz Bränning, Sixten Wiman och Nuradin Aydarus Abdi borta.

– I stort sett hela truppen är disponibel. Det gör att vi kan trolla till det bättre i startelvan.

Hur ser du på Gullringen?

– Jag tänker inte så mycket på dem. För oss handlar det om att gå in i oss själva och komma upp i nivå. Vi hade trevlig plusstatistik på dem förra året, sedan om det är bra eller dåligt är svårt att veta. Vi behöver komma ordentligt förberedda, isolera känslorna och utgå från prestation. Då vinner man ofta fotbollsmatcher.

En del osäkra kort

Robin Lundahl fanns med i laget mot HT. Han är på väg tillbaka på allvar.

– Han tränar och det är jättebra. Han gjorde många viktiga mål förra året och var på gång under försäsongen. Sedan har det varit en del skavanker, men nu bygger vi upp honom igen och han är ett vapen.

Gullringens tränare Karlo Goranci var inte alls nöjd med förlusten och prestationen mot jumbon Ekhagen i lördags. Framför allt var det den första halvleken som inte höll måttet.

– Det är skönt att det är match så kort inpå. Det är välbehövligt och gör att vi kan släppa det tidigare. Det är två lag i behov av poäng. Tjust är ett tufft lag att möta, de är stora och tunga och ger sig inte. Jag räknar med att de är heta och påkopplade. Formmässigt är vi sämre än dem, men vi borde vinna matchen tänker vi. Men det blir en tuff match och vi får det inte serverat.

Vad vill du se jämfört med i lördags?

– Jag vill se hungern och desperationen från minut ett och inte först när man ligger under. Vi måste vara påkopplade från start och hela laget behöver jobba tillsammans.

Rasmus Bexell är åter efter sin avstängning. Olle Eriksson har börjat träna igen och är med på bänken. Vladimir Radak jobbar. Dessutom är Emil Tapper, Mohammed Qasem och Haris Dreco osäkra kort på grund av sjukdom och jobb.