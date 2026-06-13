Gullringen närmar sig bottenstriden – kass halvlek förstörde allt mot jumbon

Gullringens GoIF gjorde en oerhört blek figur hemma mot jumbon Ekhagens IF. I den första halvleken fanns ingenting. – Vi behöver inte tycka om varandra, men man ska respektera varandra, säger Karlo Goranci efter förlusten.

Sex mål framåt och fyra inspelade poäng. Ekhagens IF kom till Gullemon med ett mycket osmickrande facit.

Men det hade ingen gissat som såg den första halvleken. Gullringen var håglöst, spelade helt utan energi och aggressivitet. Det var en initiativlöshet över hela banan.

Två egna misstag kostade också två insläppta mål och ett 0-2-underläge i halvtid. Om buropen hade ekat över Gullemon hade det inte varit konstigt.

– Det är för slött, vi har för lite djupledshot. Alla står i linje och väntar. Det blir lätt att läsa av. Vi har problem med att vi inte har några strikta djupledslöpare. Rasmus (Thomasson) gör det jättebra när han hoppar in, men annars är det för slött, säger Karlo Goranci.

Han tror att de två insläppta målen spelade in, men inte ens innan det såg det ut som att Gullringens spelare vill detta denna dag.

– Allt studsar ju fel och vi ger dem mål. Vi tappar boll och det gör att vi sjunker. Sista tio i första halvlek är som att det är korpennivå mot division 3. Det är låg energi och det är våra mest rutinerade som sjabblar. Alla kan göra misstag, så det pratade vi om i paus.

"Ska respektera varandra"

Till den andra halvleken ändrade Karlo Goranci om och gick tillbaka till den trebackslinje som var så lyckosam i början av säsongen. Han var dock mest kritisk till viljan att springa för varandra.

– Vi tog ett snack där inne nu. Vi försökte spela 4-4-2, men det går så sakta och vi rullar lite framåt, men det händer inget i mitten. Det gör att vi tappar momentum i machen. Jag förstår att energin försvinner när vi släpper in mål. Vi behöver inte tycka om varandra, men man ska respektera varandra. Vi spenderar tid från familj, barn och sambo och då måste man springa. Det blir att vi skiter i det och det blir pannkaka av allting. Intensiteten är inte där, aggressiviteten är inte där och viljan att vinna finns inte. De har några bra spelare absolut, men de går på knäna efter 46 minuter.

Karlo Goranci tog på sig beslutet att inte spela trebackslinjen från början. Han saknade mycket i den här matchen.

– Vi hotar inte. Vi står och tittar. Rasmus kommer in och tar fina löpningar, Haris (Dreco) tar en del fina löpningar, men det är för få. Det är för få dueller och vi står och tittar på bollen. Rasmus gör ett jättebra inhopp och är konstant i rörelse. Han löper sig slut och byter, och det bör andra ta lärdom av.

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Har de tongivande spelarnas förtroende

Haris Dreco reducerade tidigt i andra, men Gullringens momentum dog ut mer och mer under den andra halvleken. Rasmus Thomasson hade den bästa kvitteringschansen, men sköt mitt på målvakten. Efter förlusten mot jumbon frågade Karlo Goranci spelarna i omklädningsrummet om det är hans fel att det såg ut som det gjorde i första halvlek.

– Vi gör inget korrekt. Vi kör inte lågintensivt på träningarna, men det är självklart gemensamt. Det är upp till var och en. Vill man inte vinna ska man inte spela fotboll. Det spelar ingen roll vilken nivå det är. Man måste ha viljan. Vi har inte intensiva spelare för press och det gör att vi måste byta runt. Jag vet inte hur många byten vi fick göra i andra halvlek. Vi har inte konditionen för att orka i 90 minuter.

Ni är inne i en tung period nu. Känner du dig pressad?

– Nej. Jag gör det jag kan göra. Jag har killarnas förtroende, i alla fall de tongivande spelarnas. Man ska ha hela, men vi har lite olika grupperingar i laget. Det här är ett lag vi ska slå alla dagar i veckan och Tjust är också ett lag vi ska slå alla dagar i veckan. De är inte dåliga, men de hade åkt rakt ur för fyra, fem år sedan. Det är inte samma nivå på serien längre. Vi måste komma ut med energi och vara aggressiva.

HÄR kan du se hur trist tabellen är för Gullringen just nu.