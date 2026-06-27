Hett derby på många sätt – hyllar varandra inför

Dagens derby mellan Hjorted/Totebo och Vimmerby IF blir en het historia på många sätt. Värmen såklart – men också publikt och sportsligt. H/T kan skapa rejäl nerv i tätstriden vid en seger.

För ett par veckor sedan såg Vimmerby ut att promenera mot en serieseger – men poängtapp i två matcher på sistone har bjudit in de andra topplagen i tätstriden. Samtidigt har Hjorted/Totebo visat enastående form och är faktiskt bara en poäng efter vid vinst idag.

För Lasse Gustavsson i Vimmerby blir det en speciell match. Hans fotbollsliv inleddes i Totebo.

– Det är roligt och jag är spänd. Jag har mött dem fler gånger än vad Vimmerby har och för mig är det viktigt. Jag tror att det blir en väldigt tuff match överlag, HT är ett av seriens bästa lag och nu har de fått ihop det på slutet. De kommer konkurrera i toppen. Jag tror på en fysisk match och båda lagen är rätt vältränade. Tempot kanske sjunker emellanåt, men båda lagen kommer orka med värmen.

Tror att moralen avgör

Hjorted/Totebo har haft flera framgångsrika säsonger och storpublik väntar idag.

– De sportsliga framgångarna föder ju intresset från publiken också. Jimmy har varit väldigt duktig på att plocka in spelare. De har ganska många som är från trakten som kunnat hänga på och som är väldigt duktiga också. Det är roligt för dem.

Armend Mahmutaj och Farouk Alaloush saknas i VIF.

– Det kommer vara ganska mycket moral som blir avgörande istället för skönspel. Jag hoppas att vår energi kan hjälpa oss att vinna matchen och vi måste vara vaksamma på deras snabba forwards och kontringsspel.

Annons:

"Väldigt duktiga"

Hjorted/Totebos tränare Ayman Hadrous är ordentligt taggad.

– Jag är riktigt laddad. Det är en bra känsla, vi har haft en bra form, men det blir ett tufft motstånd och riktigt kul. Jag har haft en bra känsla och vi har märkt att de tappat lite poäng på sistone så det är ingen omöjlighet. Såklart att de är favoriter även om det är bortaplan, men vi ska bjuda upp till en dans.

Tänker du annorlunda med tanke på värmen?

– Det kommer påverka båda lagen och det är samma för båda. Jag tänker inte mer på det så. Man kanske gör lite fler byten än vanligt. Förberedelserna är viktiga nu och man tänker ju alltid lite annorlunda inför olika matcher. Den här gången kommer vädret spela in mer.

Är ni närmare Vimmerby nu än i våras?

– Vimmerby är på en nivå, men har vi en bra dag kan vi störa alla lag. Vi möter människor, det är inga superkrafter. Vi har en bra trupp och en bra spelidé. Vimmerby är väldigt duktiga och är bra tränade. De har en bra bredd och är erfarna från division tre, det är klart att det blir en tuff match för oss men jag tror att vi har goda chanser med hemmaplan och vår publik.

Tabellen finns här.