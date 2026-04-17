Jejna visade klass i derbyt: "Vi står upp bra"

Ilhan Jejna var en av planens bästa spelare när Hjorted/Totebo föll tungt i derbyt. Foto: Rickard Johnston

Ilhan Jejna visade klass i mittförsvaret när Hjorted/Totebo länge höll jämna steg med Vimmerby IF. Efter 90 minuter var han ändå en förlorare mot sin tidigare klubb. – Det är tungt när vi är så nära. Jag tycker ändå att vi står upp bra, säger han.

En känslig passningsfot och stenhård i närkampsspelet. Ilhan Jejna styrde och ställde i H/T-försvaret i derbyt mot Vimmerby IF och vann duell på duell.

– Det kändes helt okej. Man försöker hålla i men de är väldigt vältränade och man ligger lite efter. Jag tycker ändå att vi håller uppe det och det är ingen jättestor skillnad mellan lagen, säger han efter 2-0-förlusten i derbyt.

Vimmerbys ledningsmål dröjde fram till i mitten av andra halvlek och Hjorted/Totebo hade chanser såväl innan som efter målet.

– Vi har våra lägen. Sätter vi dem så kan det sluta annorlunda och det känns jämnt även om de har det mesta av spelet såklart.

"Ska vara däruppe och fajtas"

I slutet av matchen hade Hjorted/Totebo en boll som dansade på mållinjen.

Var den över? Ja, om du frågar Ilhan Jejna.

– Jag tycker det. Han tar ut den med handen men vad ska man göra. Så är fotbollen.

Var det speciellt att möta Vimmerby IF?

– Ja, såklart. Man känner en hel del spelare och organisationen. På planen blir det självklart lite hets.

Efter två omgångar står Hjorted/Totebo på tre poäng och visade i derbyt att man även kunde störa seriefavoriten Vimmerby IF.

– Frågar du mig tycker jag att vi ska vara däruppe och fajtas. Har vi fullt lag och alla är pigga och inte halvkrassliga som många av oss är i dag så ska vi vara däruppe.