Jejna visade klass i derbyt: "Vi står upp bra"

Ilhan Jejna var en av planens bästa spelare när Hjorted/Totebo föll tungt i derbyt.
En känslig passningsfot och stenhård i närkampsspelet. Ilhan Jejna styrde och ställde i H/T-försvaret i derbyt mot Vimmerby IF och vann duell på duell.
– Det kändes helt okej. Man försöker hålla i men de är väldigt vältränade och man ligger lite efter. Jag tycker ändå att vi håller uppe det och det är ingen jättestor skillnad mellan lagen, säger han efter 2-0-förlusten i derbyt.
Vimmerbys ledningsmål dröjde fram till i mitten av andra halvlek och Hjorted/Totebo hade chanser såväl innan som efter målet.
– Vi har våra lägen. Sätter vi dem så kan det sluta annorlunda och det känns jämnt även om de har det mesta av spelet såklart.
"Ska vara däruppe och fajtas"
I slutet av matchen hade Hjorted/Totebo en boll som dansade på mållinjen.
Var den över? Ja, om du frågar Ilhan Jejna.
– Jag tycker det. Han tar ut den med handen men vad ska man göra. Så är fotbollen.
Var det speciellt att möta Vimmerby IF?
– Ja, såklart. Man känner en hel del spelare och organisationen. På planen blir det självklart lite hets.
Efter två omgångar står Hjorted/Totebo på tre poäng och visade i derbyt att man även kunde störa seriefavoriten Vimmerby IF.
– Frågar du mig tycker jag att vi ska vara däruppe och fajtas. Har vi fullt lag och alla är pigga och inte halvkrassliga som många av oss är i dag så ska vi vara däruppe.