Cupmatchen mellan Södra Vi och Storebro livesänds – så ser du den

Torbjörn Pettersson och Anton Palmér från Storebro IF samarbetar med Robin Hammar och Peter Magnussons Södra Vi IF. Foto: Pressbild

Toyota Cup-matchen mellan Södra Vi IF och Storebro IF blir klubbens första tävlingsmatcher på länge. Då har klubbarna gått samman och anlitat ett företag att visa den.

Ingen publik är välkommen in på Ulfveskog för cupderbyt mellan Södra Vi och Storebro på måndag kväll. Men klubbarna har hittat ett sätt för publiken att ändå ta del av matchen.

Föreningarna har anlitat företaget Vetlandaföretaget Vinalm Ljud & Teknik som visar cupmatchen på Youtube. Företaget kommer till Södra Vi med två personer, som rustar för en ordentlig sportsändning med två kameror, grafik och kommentator.

Lokala företag sponsrar sändningen. Det är kostnadsfritt att se matchen, men den som väljer att följa den har möjligheten att stötta både Södra Vi och Storebro genom att swisha valfri summa till klubbarnas swish-nummer under matchens gång.

– Ett mycket bra initiativ av de ansvariga i både Storebro IF och Södra Vi IF. Nytänkande och kreativa lösningar kan på sikt gynna den lokala fotbollen som är ytterst viktig i det sociala samhället. Både vi och Storebro hoppas kunna släcka många fotbollsälskares längtan och förhoppningsvis bjuda de som vill titta på en härlig match för trots spelarnas matchovana. Men ett är säkert, vi är sugna på bjuda på underhållning och stötta gärna SVIF ekonomiskt så att vi kan fortsätta hålla lokalfotbollen livfull och nära, säger Peter Magnusson, huvudtränare i Södra Vi IF i ett pressmeddelande.

Stärkt banden

Även Storebro är förstås positiva.

– En positiv kick för spelare och ledare efter den längsta försäsongen någonsin. Det känns bra i hjärtat att kunna erbjuda denna digitala lösning när publik inte tillåts på våra idrottsanläggningar. Det är frukten av ett samarbete mellan småklubbarna när det är som bäst, säger Eva Kindstrand, ordförande i Storebro IF.

Klubbarna har fått Smålands FF:s tillstånd att sända matchen med en extern aktör.

– Det har varit några intensiva dagar för att ro denna lösning i hamn och nu ser vi med tillförsikt fram emot livesändningen. De senaste dagarnas arbete har stärkt samarbetet och banden mellan föreningarna, säger Ossian Mathiasson, styrelseledamot i Södra Vi IF.