Storebro tog andra raka segern – fick revansch på Södra Vi

Storebro gick segrande ur dagens träningsmatchderby mot Södra Vi. 3-1 slutade matchen på ett blåsigt Bruksvallen.

När lagen möttes i cupen för ett par veckor sedan vann Södra Vi med 2-1. Nu drog Storebro det längsta strået. Hemmalaget gick fram till 3-0 innan Södra Vi gjorde ett tröstmål i slutet.

SVIF-tränaren Niklas Gunnarsson var missnöjd med stora delar av matchen förutom starten av andra.

– Vi är inte vana vid en matchbild där vi får ha mest boll och styra våra utspel, utan vi är mer vana vid att backa hem och kontra. Vi nackade ihop oss i andra halvlek och där blev det bättre i 15-20 minuter. Vi fick ingen utdelning där och sedan dog det lite. Presspelet och att vi vann tillbaka bollen tidigt var jättebra, men i övrigt var det inte så bra och blåsten gjorde det inte lättare, säger han.

Ingen i SVIF stack ut. Lagets mål gjordes av Kim Johansson.

SIF-tränaren Jimmi Wickström var inte heller särskilt nöjd.

– Det var blåsigt och ingen toppmatch. Vi tar med oss att vi vinner, men insatsen spelmässigt var inte någon av våra bättre. Vi saknade intensitet i vårt presspel och slog lite för mycket långt, men det var inte lätt i blåsten heller, säger han.

Målvakten Arvid Christensen, Albin Magnusson och Hugo Samuelsson plussas. Lagets mål stod Fabian Blomqvist, Theo Eklund och Melvin Hemmingsson för.