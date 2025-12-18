KLART: Då spelar ditt lag sina matcher i KM

KM i futsal, många fotbollsälskares stora vinterdröm, står för dörren. Nu är spelprogrammet släppt. Öppningsmatchen blir mellan Storebro IF och Gullringens GoIF.

För 43:e året är det dags för kommunmästerskapet i futsal, även kallat Sparbankscupen. Den allra första upplagan spelades 1982 och då stod IFK Tuna som segrare.

Turneringen har spelats oavbrutet sedan dess förutom de två pandemiåren 2021 och 2022. Då fick futsalcupen ställas in.

Flest titlar i cupens historia har Gullringens GoIF med 19 finalsegrar. Vimmerby IF har vunnit 17 gånger. De båda klubbarna har erövrat fem vandringspokaler vardera.

Rumskulla GoIF och IFK Tuna har vunnit två gånger vardera medan Storebro IF och Frödinge/Brantestads SK vunnit varsin gång. Arrangörsföreningen Södra Vi IF har aldrig vunnit och inte heller Djursdala SK. De sistnämnda nådde sin första final någonsin i turneringen 2025.

Vimmerby IF har nu vunnit tre raka KM-turneringar.

Hela spelprogrammet

Alla möter alla i 2026 års upplaga eftersom Rumskulla GoIF inte kommer till spel och turneringen spelas med sju lag. Alla matcher spelas i en gånger 15 minuter i grundomgången. De fyra bäst placerade lagen i grundomgången går till semifinaler, där matchtiden är en gånger 20 minuter.

Nedan hittar ni det fullständiga spelprogrammet till 2026 års kommunmästerskap som avgörs den 10 januari i Idrottshallen.