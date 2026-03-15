Tränaren fick hoppa in mellan stolparna och imponerade

Assisterande tränaren Joakim Söderholm gjorde en bra insats mellan stolparna i Storebro IF:s cupmatch mot Södra Vi IF. Foto: Assar Simonsson

Varken Södra Vi IF eller Storebro IF hade chansen att vinna gruppen i Toyota Cup inför dagens match, då Djursdala SK vann sin match mot Frödinge/Brantestad SK. Förmiddagens betydelselösa match för tabellen slutade 2-1 till Södra Vi.

Det var en match som Södra Vi på förhand skulle ha vunnit enkelt, men så blev inte utfallet. Efter en mållös första halvlek gav Robin Paulsson Storebro ledningen med 1–0 innan Södra Vi lyckades vända och vinna med 2–1 efter mål av Melker Frejd och Imad Khankan.

– Det var inte någon bra match från vår sida. Vi blir lite för raka i vårt spel och använder oss inte av våra kanter som planerat att göra inför matchen, säger Södra Vi:s tränare Greger Stefansson.

Han fortsätter med att deras tanke var att spela som mot Frödinge, där de gjorde en väldigt bra match. Resultatet blev dock inte riktigt som de hade tänkt sig.

Stefansson plussade för ytterbacken Axel Ewings insats.

Tränaren imponerade i målet

För Storebro var det en tuff match på förhand, då ingen av deras målvakter var tillgängliga.

– Vi lyckades få in en ny målvakt i Arvid (Christensson) som olyckligt nog blev utvisad i förra matchen mot Djursdala. Ströberg (Fredrik Kindstrand Ströberg) är lite halvskadad, så det känns lite dumt att riskera något. Då sa jag till “Jocke” (Joakim Söderholm): "Du får stå och han gjorde det med bravur, säger Storebro IF:s tränare Jimmi Wickström.

Han är glad över att laget spelade mycket bättre än mot Djursdala förra veckan.

– Även att det är en förlust känner jag att det är mycket positivt jag kan ta med mig. Det är också väldigt skönt att se att det vi har tränat på under vintern börjar ge utdelning i spelet, och det är jag väldigt glad över, säger Wickström.

Wickström ger extra plus till Theo Eklund, Viktor Svensson och vikarierande målvakten Joakim Söderholm, som är assisterande tränare i Storebro.

