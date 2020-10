Två starka värvningar av VFF – "En klassvärvning"

Både Komina och Söderquist kommer ursprungligen från Västervik, men har tidigare spelat för bland annat Vimmerby IF. Amel Komina kommer närmast från Norrköpingsklubben Sleipner och Karl-Viktor Söderquist ansluter från IFK Västervik.

– Amel bestämde sig under sommaren att han vill flytta hem till Västervik, beslutet att skriva på för Västerviks FF var då ganska enkelt. Amel är en klassvärvning och kommer vara en viktig kugge i lagbygget för kommande säsong. Vi tycker det är väldigt skönt att Amel tog ett snabbt beslut och det visar att vi har något bra på gång i föreningen, säger Olsian Xhafa från VFF:s sportgrupp.

Värvningen av Karl-Viktor kommenterar han så här:

– "KV" Pluggar till lärare i Stockholm och kommer hem till Västervik framåt vårkanten, "KV" har bestämt sig för att spela för oss under tiden han är hemma. Han har bland annat spelat i Vimmerby IF i både division 2 och 3, där han var en av lagets bästa spelare. "KV" är en mittfältare som kommer bidra enormt med sin goda spelförståelse. Under vinterperioden kommer "KV" träna aktivt i Stockholm för att vara vältränad när han anländer till Västervik.