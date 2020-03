Alla ungdomsmatcher och träningar i handboll ställs in

Alla ungdomsträningar och matcher ställs in. Foto: Pixabay

Samtliga ungdomsmatcher och träningar i handboll ställs in på grund av covid-19. Ett beslut som berör Hultsfreds HF. – Det är tråkigt, men bra att beslutet kommer från högre ort, säger ungdomsledaren Stefan Andersson.

Sent på torsdagskvällen fattade Svenska Handbollförbundet beslutet att avbryta all ungdomsverksamhet inom handboll. Det innebär att samtliga matcher och träningar ställs in på obestämd tid.

Orsaken är det nya coronaviruset covid-19.

– Det är tråkigt, men det är bra att det fattas på högre nivå för en del vill spela och andra vill inte det. Då är det bra att man tar det i förbundet, säger HHF:s Stefan Andersson.

Hultsfred HF:s seniorlag kommer spela sin match borta mot Vetlanda inför tomma läktare i helgen. SM-slutspelet och kvalspelet i handboll är framskjutet till den 19 april.