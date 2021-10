MÄKTIG UPPHÄMTNING AV VIBK - TOG POÄNG EFTER SEN KVITTERING

3-11 mot Ledberg och 4-16 mot Hovslätt. Division 1 hade börjat på ett allt annat än roligt sätt för Vimmerby IBK. I dag kom ett minst sagt efterlängtat trendbrott.

VIBK hamnade i ett 5-0-underläge borta mot Nyköping, men fick till slut med sig en mycket stark poäng efter att matchen slutat 5-5.

VIBK höll 0-0 långt in i den första perioden, men under periodens fem sista minuter ryckte Nyköping till sig en 3-0-ledning. När hemmalaget utökade till både 4-0 och 5-0 i den andra perioden talade förstås ingenting för ett nederlagstippat VIBK.

Då stod bortalaget för en mäktig upphämtning. Innan mittakten var över hade Vimmerby gjort både 5-1 och 5-2. Det stannade inte där. Knappt åtta minuter in i den tredje perioden reducerade gästerna ytterligare en gång efter ett mål signerat rutinerade Jonas Friberg. Sedan klev Ricky Gustafsson in i handlingen på allvar. 15.29 in i perioden reducerade han till 5-4 och med bara 23 sekunder kvar av ordinarie speltid klev Gustafsson på nytt fram när han satte dit 5-5 i spel fem mot tre.

Förlängningen blev sedan mållös, men det gjorde nog inte så mycket för VIBK denna dag då säsongens första poäng är ett faktum. Dessutom efter en moralstärkande vändning.