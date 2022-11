VIBK FÖLL I FÖRSTA MATCHEN EFTER UPPEHÅLLET

Vimmerby IBK inledde säsongen med två raka segrar, fortsatte med två raka förluster och studsade tillbaka med 10–3 mot dittills obesegrade FBC Karlskrona i sista matchen före uppehållet.

VIBK lyckades inte bygga vidare på senaste segern i kvällens omstart borta mot Växjö IBK Utveckling.

Efter första perioden låg VIBK under med 0–2 efter att ha släppt in två mål inom loppet av 37 sekunder. Hoppet tändes när Elias Trawtschenko skickade in 1–2 i upptakten av andra perioden, men Växjö släckte det lika snabbt. VIBK släppte in fyra raka mål och låg under med 1–6 inför den avslutande perioden.

Kröp närmare i slutperioden

Där och då talade ingenting för att VIBK skulle komma tillbaka målmässigt. Elias Trawtschenko reducerade till 2–6, hans andra mål för kvällen, efter 42.36 och Växjö återtog snabbt sin femmålsledning.

VIBK skakade liv i matchen och gjorde tre raka mål under en och en halv minut. John Pettersson sköt 7–3 efter 49.29, Adrian Brorsson 7–4 efter 49.38 och Emil Johansson 7–5 efter 50.56. Växjö replikerade med 8–5 innan John Pettersson gjorde 8–6 med tre minuter kvar att spela. Det blev ingen upphämtning denna gång då Växjö sköt 9–6 under sista spelminuten. Med sju sekunder kvar att spela fastställde Mattias Zeilon slutresultatet till 9–7.

VIBK har inlett seriespelet med tre segrar och tre förluster. Bottenlaget Hovmantorps GoIF väntar på hemmaplan i nästa omgång.

Mer om matchen kommer inom kort.