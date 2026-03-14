VIBK-förlust i toppmötet - Ingelstad klara för kval uppåt

Det ville sig inte för VIBK:s damlag i säsongens näst sista match mot topplaget Ingelstad IBK. Gästerna vann den målfattiga matchen med 0 – 3. En match där gästerna hade mer att slåss för när de säkrade fortsatt kvalspel uppåt.

Ja, den näst sista matchen för säsongen för VIBK blev så målsnål den kunde bli. Första perioden bjöd inte på ett enda mål. Det var i andra allt hände.

I sjätte minuten drog Vimmerbys Emmy Karlsson på sig två minuter för hög klubba och 20 sekunder in på hennes utvisningstid kom Ingelstads första mål genom Lova Strömberg.

Ingelstads målgörande tog ny fart några minuter senare när Emma Bonell gjorde 0 – 2 i tolfte minuten och Julia Magnussons

0 – 3 i femtonde.

Inga hemmamål trots sex utespelare



Tredje perioden hade Vimmerby då och då press på gästerna men målen uteblev. Det kändes verkligen som två topplag som avvägde varje anfall utan att göra misstag eller sträcka ut försvaret för tunt. Vimmerby tog mot slutet en time out och lät målvakten Ida Nyman hoppa åt sidan för att kunna spela sex mot fem varje anfall i matchens sista minuter men målnollan, den höll sig. Tränare Patrik "Bobby" Karlsson lät ändå rätt nöjd trots förlusten.

– Vad ska man säga. Det är ändå en tät match. Det märktes att det var två bra lag.

Märktes det att ni mötte ett av topplagen?

– Ja, vi fick vara på tå hela tiden. Vi hade pratat mycket innan om att de är bra på att spela in bollen mot mitten men där tycker jag ändå vi stängde in dem. Hade vi bara fått hål på deras målvakt så kanske vi hade fått ett häng. Det blir en liten låsning när man inte gör några mål.

På plussidan ser Vimmerby enligt tränare Karlsson ut att lyckas väl med målsättningen man hade inför säsongen – att se till komma topp fyra samt att avsluta säsongen snyggt mot Öjaby borta i den 21:e mars.

– Det är det vi får sikta på även om det hade varit roligt att utmana men vi hade ingen press på oss idag. Jag vet inte hur det är med målskillnaden men det hade varit kul att kunna behålla vår tredjeplats i tabellen, så får vi vara nöjda!