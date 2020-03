KLART: Duo tar över som tränare för VIBK:s damer

Det är på Vimmerby IBK:s Facebooksida som de går ut med information om hur tränarstaben till damlaget kommer se ut kommande säsong.

Det är Micael Nilsson och Tony Fridh som kommer leda laget kommande säsong.

"Duon har under flera år tränat VIBKs ungdomslag P00 och nu senast F03/04 och klev även in och avslutade säsongen som tränare för herrlaget i fjol. VIBK ser fram emot ett fint samarbete och passar samtidigt på att tacka Sandra Elmér för ett fint arbete under andra halvan av denna säsong", skriver VIBK i ett inlägg på sin Facebooksida.