Heljemo efter övergången: "Längtat efter kvalserien"

Med 60 poäng på 176 matcher i Hockeyallsvenskan är det ett meriterat namn Vimmerby Hockey landat. Vår tidning rapporterade om det ömsesidiga intresset i slutet av förra veckan och redan nu är det klart.

Jakob Heljemo flyttar hem till moderklubben efter en misslyckad sejour i danska Odense Bulldogs.

– Det var riktigt snabba ryck, säger Heljemo och skrattar:

– Det ska bli roligt att få avsluta säsongen här. Det blev konstigt med uppbrottet i Danmark och då fick man börja leta klubb med snabba ryck. Det har varit intensivt, men när Vimmerby kom upp lät det som det bästa alternativet för mig. Vi började snacka lite löst i förra veckan och kom överens i lördags.

Känner flera i laget

Heljemo, som aldrig spelat i Vimmerby Hockeys a-lag, flyttade ned alla sina grejer under helgen. Nu väntar ett matchuppehåll innan Allettan drar igång.

– Jag har kunnat installera mig och det kan ta några dagar innan jag kommer in i det. Jag har inte varit på is på en och en halv vecka. Det är skönt att det finns lite tid att komma in i gänget, se vilka rutiner Vimmerby jobbar efter och sådär. Det var länge sedan man var här och det blir en rätt konstig känsla.

Han känner dock flera i laget sedan tidigare.

– Jag har spelat med Anton Carlsson, Pelle Ström, Isac Andersson, Eddie Levin. Det finns ett helt gäng.

Vad har du för förväntningar på dig själv och laget?

– Vi är ett topplag i ettan och då är det att gå så långt som möjligt. Man har längtat efter den där kvalserien i många år och det har varit nära flera gånger. Det är en målsättning jag har. För egen del handlar om att komma hem, ha roligt och få spela där allt en gång började. Jag ska försöka göra det så bra som möjligt och hjälpa laget till segrar.

För den som inte slaviskt följt Tingsryds senaste säsonger i Hockeyallsvenskan – vad kan man vänta sig av dig som spelare?

– Jag är en tvåvägscenter i grunden, som är bra över hela banan. Jag kan spela ytterforward också och är en rätt flexibel spelare, som är användbar på många olika ställen. Jag är kanske inte den där utpräglade poängkungen, men det är klart att man vill bidra offensivt också. Men mest av allt är jag är en pålitlig spelare.