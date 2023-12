Våra "experter" tippar – så slutar Allettan i ishockey

SIMON HENRIKSSON:

1) Karlskrona HK

Bara Vimmerby verkade kunna hitta formeln för att slå KHK i grundserien. Något liknande nu? Även om det finns många bra lag i den här Allettan och jag tror att Vimmerby kan utmana, så går det inte sätta något annat än Karlskrona som etta. Har en ruskig höjd i sitt lag och lär vara med och slåss om biljetten till Hockeyallsvenskan när våren kommer. Även plockat in Jesper Emanuelsson från Troja under uppehållet.

2) Vimmerby Hockey

Etta eller tvåa? Det blev till slut det sistnämnda. Vimmerby har gjort en mycket stark grundserie och såg ytterst stabila ut i omgång efter omgång. Något riktigt bottennapp förstås, men det får alla. Nu har man kryddat med Christoffer Törngren och Jakob Heljemo. VH har nog aldrig sett starkare ut vid den här tidpunkten. Att laget ska gå till kvalserien räknar jag kallt med den här gången. En hårsmån från att de fick bära den största favoritstämpeln. Har dessutom två målvakter som visat att de kan spela på hög nivå under senare delen av grundserien.

3) Kristianstads IK

Det är den södra ettan som dominerar i mitt tips. Kristianstads IK slutar trea. Kändes aldrig som den fulla kapaciteten nåddes under grundserien, men nog var Kristianstad hack i häl på KHK ändå. Laget kommer plocka poäng efter poäng, men inte fullt lika mycket som Karlskrona och Vimmerby.

4) Mariestads BoIS

Offensivt kan Mariestad matcha de tre söderlagen. Förstakedjan är något i hästväg. Öste in mål i grundserien, men nu är det inte några svaga lag som väntar vecka ut och vecka in. Defensiven då? Det är ett stort frågetecken, inte minst efter den senare delen av grundserien. Visst kommer det räcka att göra många mål i flera matcher och får Mariestad ordning på sin defensiv igen blir man fyra. Har jag fel, så kan flera lag plocka placeringar av dem.

5) Visby/Roma

Det är lite uttjatat såklart. Men nog är det jobbigt att åka till Svenska Spels högborg på vintern. Att befinna sig innanför ringmuren på sommaren vet både du och jag är något helt annat. Visby är alltid ett slutspelslag. De som har sett Visby mer än vad jag har gjort sätter stora frågetecken för backsidan, men jag tror att man kommer leverera relativt bra och ta sig vidare utan större bekymmer. Detta trots en svag fjärdeplats i den östra grundserien.

6) Tranås AIF

Phil Horsky vägrar väl acceptera något annat än som sämst en sjätteplats? Bestämmer sig Vimmerbys tidigare succétränare, så vet vi här i exakt vad det betyder. Tranås kommer kunna vara riktigt snåla i egen zon och otroligt slipade enligt hans ”playbook”. Truppmässigt finns det frågetecken, men Horsky tar TAIF till en sjätteplats.

7) Halmstad Hammers

Här är det ännu en gång förmodligen en underskattning av Halmstad. Har en tunn trupp, men det finns kvalitet i bland annat Robin Dahse och Victor Bernhardtz. Kommer stöka till det för många och vara bättre än Skövde, KRIF och Dalen. Jag skulle inte förvåna mig om Halmstad hoppar upp tre, fyra platser heller. Men jag kan inte se det just nu.

8) Skövde IK

Skövde vann 15 av 18 matcher och vann den västra serien. En total underskattning från mig? Nej, tyvärr Staffan Lundh. Ni kommer få slita hund för att få spela vidare. Övriga sju lag är bättre och här finns inga Surahammar eller Falu. Men jämfört med KRIF och Dalen räcker det.

9) KRIF

KRIF, som man ju numera heter bara och som jag har oerhört svårt att skriva, var inte i närheten av de övriga fyra söderettanlagen i serien. Lika många förluster som segrar i grundserien är inget imponerande facit. Kommer få svårt att nå högre höjder nu i Allettan. Hade inte Troja/Ljungby gjort det så fasansfullt uselt hade KRIF spelat fortsättningsserien. Då hade chansen på vidare slutspel varit betydligt större.

10) HC Dalen

Nej, Dalen såg inte alls bra ut i grundserien. Var långt efter Skövde, Mariestad och Tranås. ”Storlaget” Lindlöven hade man framför sig. Laget gjorde färre mål än Surahammar och det var knappt den egna kapaciteten som tog laget vidare. Snarare övriga lags svaghet. Dalen ser inte alls lika vassa ut som de senaste säsongerna och kommer få slita hund för varje enskild poäng i serien.

***

MICAEL RUNDBERG:

1) Karlskrona HK

Släppte bara in drygt ett mål per match i snitt i den södra Hockeyettan. Den ramstarka defensiven utgör grunden till ettans förmodligen starkaste lag. Har dessutom slipat till den redan vassa offensiven då man nyligen plockade in Troja-forwarden Jesper Emanuelsson.

2) Kristianstads IK

Bara en poäng bakom Karlskrona i den södra serien. Hade en stökig start på säsongen när man sent fick veta att det blev spel i Hockeyettan i stället för Hockeyallsvenskan. Är tunga att möta och har levererat på en jämn nivå, men ändå känns det som att det finns mer att plocka ut ur laget. Förste utmanare till KHK i mina ögon.

3) Mariestads BoIS

Det känns som att de gjorde ungefär vad som krävdes av dem i grundserien. Så länge laget hade något att spela för gjorde man det högklassigt, sedan såg det lite dassigt ut under slutet av grundserien. Offensivt ruskigt starkt, men defensiven måste upp ett par snäpp för att man ska kunna vara med och slåss allra högst upp.

4) Vimmerby Hockey

Två tappade ledningar i slutminuterna i matcherna mot Kristianstad var vad som till slut skilde Vimmerby Hockey från seriesegern i den södra Hockeyettan. Laget svarade för en stark grundserie, avslutade den med sju raka segrar och nollade motståndarna i de tre sista matcherna.

Sedan dess har man plockat in två spetsförvärv på forwardssidan i de båda SHL-meriterade egna produkterna Christoffer Törngren och Jakob Heljemo. Mot bakgrund av detta, samt det faktum att Vimmerby av tradition är ett väldigt starkt vårlag, bör man vara med i toppen och stöka – allt annat vore en missräkning.

5) Halmstad Hammers

Man gör alltid misstaget att underskatta Halmstad. Och man lär sig tydligen aldrig – inte förrän nu. Laget har en imponerande jämnhet och spetskvaliteter för att störa samtliga lag. Den tunna truppen gör dock laget känsligt för skador och jag tror inte att det räcker till mer än max en femteplats.

6) Skövde IK

Imponerade och vann den västra grundserien. Här känns det dock som det kan bli allt mellan himmel och jord, så jag placerar dem i mitten. Brukar ha det svårt i Allettan och backsidan känns för tunn för att man ska kunna utmana på riktigt.

7) Tranås AIF

Förre VH-tränaren Phil Horsky har fått ihop kollektivet och oron för målskyttet som det gnisslades om innan säsongen visade sig vara helt obefogad. Även här finns dock frågetecknet för backsidan. De försvarsspelare som har lämnat under säsongen har man har inte lyckats fylla upp för.

8) KRIF

Snuvade Troja på den sista Allettanplatsen i söderserien, men det berodde mer på Trojas totala fiaskosäsong hittills än på KRIF:s egen förmåga. Spelar ett tajt spel, vilket ger ganska få mål både framåt och bakåt, men när lagets förväntade toppspelare inte levererar som man trodde ser det blekt ut. Får slåss med Visby och Dalen om den sista slutspelsplatsen.

9) Visby/Roma

Kom fyra i den förhållandevis svaga östra serien, men ändå med god marginal nedåt. Ser svaga ut på målvakts- och backsidan, och jag tror inte att det kommer vara i närheten av att hålla i det här gänget. Och ja, jag känner till snacket om att det ska vara så tufft att åka till ön och leverera. Men så vitt jag vet är isen ungefär lika hal där och sträckan lika lång för Visby/Roma att åka från Gotland till sin bortamatcher.

10) HC Dalen

Imponerade sannerligen inte i grundserien och säkrade den sista Allettanplatsen i vårserien före Forshaga först i den näst sista omgången. Sett till vilka spelare som lämnade inför säsongen har man ändå gjort det bra, men längre än så här kommer det inte räcka.

***

OSSIAN MATHIASSON:

1) Karlskrona HK

Detta stjärnspäckade lag är min solklara favorit till att vinna den södra Allettan och har goda chanser att ta klivet upp i Hockeyallsvenskan igen. KHK imponerade och vann grundserien utan problem. De ledande offensiva spelarna som Alexander Bergström, Filip Cruseman och Victor Crus Rydberg drev offensiven i rätt riktning samtidigt som defensiven var trygg och solid. Faktum är att KHK släppte in minst antal mål av alla lag i Hockeyettan och har målvakterna Viktor Kokman och Carl Malmkvist på 94,90 respektive 93,75 i räddningsprocent.

2) Mariestad BoIS

Mariestad ställer varje Hockeyettan-säsong ett topplagsbetonat lag på isen och årets upplaga är inget undantag. Grundat på lagets vassa offensiv med poängstarka spelare, som öste in mål i den västra grundserien, och Tobias Sandberg mellan stolparna är mitt tips att Mariestad slutar tvåa. Visst finns det frågetecken kring defensiven men jag tror att Mariestad får bättre koll på det nu i den nya serien när Tobias Sandberg lär få förtroendet mellan stolparna i majoriteten av matcherna.

3) Kristianstads IK

Kristianstad slutade en poäng bakom Karlskrona i grundserien och kommer utan tvekan slåss om de främsta positionerna även i denna serie. Ett storväxt och tungt lag som blir svåra att rubba för Allettankonkurrenterna. Ett annat trumfkort är jämnheten och de stabila prestationerna i offensiven och defensiven. Nyttige Jacob Grönhagen har lämnat för spel i Hockeyallsvenskan och är såklart ett tungt avbräck.

4) Vimmerby Hockey

Spelet som tog Vimmerby Hockey till en femte och helt avgörande match om en plats i kvalserien i våras har de byggt vidare på under årets säsong. VH har duktiga spelare på alla positioner och truppen har spetsats till med Christoffer Törngren och Jakob Heljemo som höjer nivån med flera snäpp. De andra topplagen ska helt klart känna sig hotade då Vimmerby är som starkast och hittar en växel till under andra halvan av säsongen.

5) Halmstad Hammers

Lurigt lag som smyger under radarn gång på gång. Få trodde att Halmstad skulle gå så pass bra i grundserien och säkra en plats i Allettan. Nu är de här – och jag tror att de kommer leverera på nytt även om konkurrensen är tuff i den södra Allettan. Jacob Crespin i målet gör sällan en dålig match och Robin Dahse ligger i mångt och mycket bakom det som händer i offensiven och defensiven. Halmstad hade det bästa boxplay-spelet i grundserien och det är en detalj som måste fungera här också.

6) Visby/Roma

Grundserien blev kanske inte vad Visby/Roma hade hoppats på kopplat till förhandssnacket då de sågs som den stora utmanaren till Brödernas Väsby. De hade förvisso inga problem med att ta sig till Allettan men det blev till slut en fjärdeplats i den relativt svaga östra serien.

Nu väntar tuffare motstånd och många sätter säkert Visby/Roma i botten av Allettan. Jag sticker ut och placerar Hans Särkijärvis lag som sexa. Visby/Roma är ett pålitligt slutspelslag som vet vad som krävs i de avgörande matcherna.

7) Tranås AIF

Offensiva spelet och målskyttet var stora frågetecken innan säsongsstart och det har nu rätats ut till utropstecken. Det är aspekter som Tranås inte behöver vara oroliga för med tanke på att de gjorde flest mål av alla lag i Hockeyettan i grundserien.

Då får man istället fundera mer på hur defensiven ska klaffa till följd av att backsidan tunnats ut och tre backar tackat för sig under säsongen.

Laget leds av den tidigare VH-tränaren Phil Horsky som alltid får sina lag att jobba hårt och tro på den utstakade spelidén. Vad Horsky åstadkom under sina tre säsonger i Vimmerby får man inte glömma bort och det finns potential att göra samma sak i TAIF.

8) Skövde IK

Skövde har många Allettan-misslyckanden och jumboplaceringar bakom sig och frågan är om de lyckas hitta rätt nu. För första gången på många år vann Skövde den västra grundserien och kliver in i Allettan med en god känsla trots att uppladdningen har störts av att klubben brottas med ekonomin och att spelarna tvingas vänta på att få lön.

Skövde tar sig till slutspel med minsta möjliga marginal. Truppen är bred, men backsidan – bortsett från Adam Thilander – är ett osäkert kort.

9) KRIF Hockey

Ett försvarsinriktat och kontringsstarkt KRIF får slåss med Skövde om den sista slutspelsplatsen. Här krävs det att lagmaskinen stämplar in match efter match i en oerhört tuff serie och jag tror att Mikael Tisells gäng går på semester i slutet av februari.

Akilleshälen är avsaknaden av offensiv spets. Plus i kanten får Blekingelaget för spelet i numerärt underläge som var strålande bra i grundserien.

10) HC Dalen

Det finns inte mycket som talar för att laget från Norrahammar ska få spela slutspel efter Allettans slutspel. Ett ungt och till stora delar oerfaret lag slutade femma i den västra serien och hamnade långt efter Skövde och Mariestad. Många av förra säsongens nyckelspelare finns inte kvar och det kommer märkas nu när matcherna blir tuffare och svårare. De kommer inte ha så mycket att sätta emot och lär inta jumboplatsen i ett tidigt skede.