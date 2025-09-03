Allmänhetens åkning dröjer: "Tycker det är synd"

Intresset för ishockey är större än någonsin i Vimmerby. Men fortfarande ingen allmänhetens åkning – trots is i hallen sedan början av augusti. – Vi ser ett jättetryck på barn som vill börja och hade gärna sett att det redan varit igång, säger Martina Bergqvist i VH:s styrelse.

Vimmerby Hockey gick på is den 4 augusti och klubbens ungdomsträning är igång sedan flera veckor tillbaka. Men allmänheten har fortfarande ingen tillgång till isen.

– Vi märker att det är många barn som gärna skulle vilja åka skridskor och tycker det är synd att åkningen inte är igång. Det är ett större intresse än någonsin och ishockeyn växer i våra yngre kullar. Där tror jag att allmänhetens åkning bidrar och är ett viktigt första steg, säger Martina Bergqvist, vice ordförande i VH:s styrelse.

Anton Palmér, fritidssamordnare på kommunen, är medveten om önskemålen.

– Så fort isen är på plats har jag absolut förståelse för att folk vill upp och åka. Vi ser också vilken efterfrågan som finns. Men nu är det bestämt att vi börjar med allmänhetens åkning lördag den 13 september och sedan är det igång på allvar på eftermiddagar under följande veckor.

Varför dröjer det till mitten av september?

– Den största anledningen är arbetsbelastningen på vår drift. Arbetarna går på sitt vinterschema först vecka 38 och jobbar bara dagtid under sommaren. Sen vill vi heller inte konkurrera med de andra sommaridrotterna som fortfarande är igång.

Martina Bergqvist hade gärna sett att allmänhetens åkning startat tidigare än så – åtminstone på vardagar.

– Jag har full respekt att det är svårt för kommunen att få till det på helgerna, men övriga tider borde gå tycker jag. Att få vara i hallen och åka skridskor en ledig eftermiddag är ju perfekt.