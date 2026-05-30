30 maj 2026
SÖKER UPPGIFTER EFTER EXTREMT FARLIG FÄRD

En bilist utreds för brott efter att ha kört extremt farligt i Oskarshamn. Genrebild. Foto: MostPhotos

KRIM 30 maj 2026 17.05

Under eftermiddagen inträffade en extremt farlig trafikhändelse i Oskarshamn.

En man var nära att köra på både personer och olika ting. Han körde på fel sida av vägen och kunde ha frontalkrockat med flera andra bilar.

Händelsen inträffade på Klarabergsvägen i Oskarshamn och polisen lyckades till slut få stopp på fordonet.

Föraren omhändertogs och utreds för drograttfylleri. Polisen söker vittnesuppgifter.

”Polis vill komma i kontakt med vittnen till färden och uppmanar personer som drabbats av egendomsskador att anmäla detta”, skriver polisen på sin hemsida.

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

