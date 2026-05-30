SÖKER UPPGIFTER EFTER EXTREMT FARLIG FÄRD

En bilist utreds för brott efter att ha kört extremt farligt i Oskarshamn. Genrebild. Foto: MostPhotos

En man var nära att köra på både personer och olika ting. Han körde på fel sida av vägen och kunde ha frontalkrockat med flera andra bilar.

Händelsen inträffade på Klarabergsvägen i Oskarshamn och polisen lyckades till slut få stopp på fordonet.

Föraren omhändertogs och utreds för drograttfylleri. Polisen söker vittnesuppgifter.

”Polis vill komma i kontakt med vittnen till färden och uppmanar personer som drabbats av egendomsskador att anmäla detta”, skriver polisen på sin hemsida.