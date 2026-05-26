26 maj 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Månadskorten i kollektivtrafiken halveras – ”Väldigt välkommet”

Månadskorten i kollektivtrafiken blir 50 procent billigare från och med 1 juli.

Månadskorten i kollektivtrafiken halveras – ”Väldigt välkommet”

NYHETER 26 maj 2026 13.46

Regeringen avsätter 6,5 miljarder för att sänka kostnaderna i kollektivtrafiken. Målet är att priset för månadskort ska kunna halveras.

Annons:

1 736 kronor. Så mycket kostar ett månadskort med KLT idag. Från och med 1 juli ska pengar från staten förvandla priset till blott hälften: 868 kronor.

Beskedet gavs på en pressträff vid lunchtid.

”För många är bussen eller regionaltåget nödvändig för att få vardagen att fungera. När kostnaden för transporter ökar märks det direkt i vanliga människors plånböcker, och nu agerar vi. När krig och oro i omvärlden pressar upp priserna ska samhället stå på de hårt arbetande människornas sida”, skriver Moderaterna i ett pressmeddelande.

"Måste kunna ta sig runt"

Marie Nicholson är moderat riksdagsledamot för Kalmar län:

– Vanliga familjer ska inte få det svårare att få ihop vardagen på grund av oro i omvärlden. I Kalmar län är avstånden långa och människor måste kunna ta sig runt. Därför är det väldigt välkommet att regeringen nu satsar på kollektivtrafiken, säger hon.

Regionrådet Malin Sjölander uttrycker sig såhär:

– Den som går upp tidigt för att jobba, plugga eller driva företag ska inte mötas av ännu högre kostnader för att ta sig dit. Därför prioriterar regeringen åtgärder som märks i människors vardag, säger Malin Sjölander (M), regionråd i Region Kalmar län.

Priset på månadskort i Kalmar län är idag:

Vuxen – hela länet                                                          1736 kr
Pensionär – hela länet                                                    306 kr
Ungdom – hela länet                                                      1042 kr
Student – hela länet                                                       1302 kr

Med regeringens reform innebär det att kostnaden kan sänkas till:

Vuxen – hela länet                                                          868 kr
Pensionär – hela länet                                                    153 kr
Ungdom – hela länet                                                      521 kr
Student – hela länet                                                       651 kr

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

Regeringen föreslår sänkt skatt på drivmedel och nytt elstöd
Det betyder höstbudgeten för länet: "Gör vardagen lättare"
Höstbudgeten är här – så ser den ut
Det betyder regeringens budget för Kalmar län
Hon blir ny utrikesminister – här är alla förändringar

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt