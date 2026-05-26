Månadskorten i kollektivtrafiken halveras – ”Väldigt välkommet”

Månadskorten i kollektivtrafiken blir 50 procent billigare från och med 1 juli.

Regeringen avsätter 6,5 miljarder för att sänka kostnaderna i kollektivtrafiken. Målet är att priset för månadskort ska kunna halveras.

1 736 kronor. Så mycket kostar ett månadskort med KLT idag. Från och med 1 juli ska pengar från staten förvandla priset till blott hälften: 868 kronor.

Beskedet gavs på en pressträff vid lunchtid.

”För många är bussen eller regionaltåget nödvändig för att få vardagen att fungera. När kostnaden för transporter ökar märks det direkt i vanliga människors plånböcker, och nu agerar vi. När krig och oro i omvärlden pressar upp priserna ska samhället stå på de hårt arbetande människornas sida”, skriver Moderaterna i ett pressmeddelande.

"Måste kunna ta sig runt"

Marie Nicholson är moderat riksdagsledamot för Kalmar län:

– Vanliga familjer ska inte få det svårare att få ihop vardagen på grund av oro i omvärlden. I Kalmar län är avstånden långa och människor måste kunna ta sig runt. Därför är det väldigt välkommet att regeringen nu satsar på kollektivtrafiken, säger hon.

Regionrådet Malin Sjölander uttrycker sig såhär:

– Den som går upp tidigt för att jobba, plugga eller driva företag ska inte mötas av ännu högre kostnader för att ta sig dit. Därför prioriterar regeringen åtgärder som märks i människors vardag, säger Malin Sjölander (M), regionråd i Region Kalmar län.

Priset på månadskort i Kalmar län är idag:

Vuxen – hela länet 1736 kr

Pensionär – hela länet 306 kr

Ungdom – hela länet 1042 kr

Student – hela länet 1302 kr

Med regeringens reform innebär det att kostnaden kan sänkas till:

Vuxen – hela länet 868 kr

Pensionär – hela länet 153 kr

Ungdom – hela länet 521 kr

Student – hela länet 651 kr