DÖMS FÖR GROVT DJURPLÅGERI – VÄRSTA EN VETERINÄR SETT

Länsstyrelsen fick en chock av att se i vilket skick hundarna var. Det är det värsta en veterinär sett. Nu döms en man och en kvinna, då bosatta på en ort i Hultsfreds kommun, för grovt djurplågeri.

De två personerna, som då var ett par, ansågs av åklagaren tillsammans och i samförstånd ha utsatt två hundar för vanvård, misshandel och lidande.

Det här hände på en adress på en ort i Hultsfreds kommun mellan 1 augusti 2023 och 16 januari 2024. Lidandet ansågs bestå i att hundarna inte fick tillräckligt med foder, vatten, tillsyn och vård samt att man förvarat dem i en osanitär miljö.

Hundarna ska även ha blivit uppbundna på ett plågsamt sätt, vilket är att likställa med misshandel. Hanteringen ska ha lett till att hundarna blivit akut sjuka, skadade, kraftigt avmagrade, uttorkade och fysiskt och psyiskt skadade. De blev så pass dåliga att de fick avlivas.

Drack flera minuter i sträck

Mannen och kvinnan var vid tillfället ett par och bodde tillsammans i en lägenhet. Kvinnan hade en hund sedan tidigare och tillsammans skaffade paret ytterligare en hund.

Sommaren 2023 började det komma in anmälningar till länsstyrelsen. Det handlade om att det luktade kiss och bajs från parets lägenhet, att hundarna inte rastades och att de ylade samt att deras klor skrapade i golvet.

När länsstyrelsen gjorde en kontroll framgick det att hundarna både kissade och bajsade inomhus, att det fanns fyllda hundbajspåsar innanför dörren och att en av hundarna var uppbunden och varken kunde äta eller dricka samt saknade något mjukt att ligga på. Ingen av hundarna ska ha haft tillgång till vatten.

Nästan ett halvår senare gjorde länsstyrelsen en uppföljande kontroll och då omhändertogs hundarna och därefter blev hundarna avlivade. När länsstyrelsen kom dit släpptes en hund lös i lägenheten och i samband med det hälldes det även upp vatten till hundarna och de började omedelbart dricka. Hundarna fortsatte sedan att dricka flera minuter i sträck.

Värsta en veterinär sett

Länsstyrelsen ska ha fått en chock av att se i vilket skick hundarna var. Båda hundarna beskrivs ha varit oerhört magra och varenda benknota kunde ses trots att hundarna hade tjock päls.

"Ingen av hundarna brydde sig om att det kom främmande personer utan fokuserade bara på att dricka, vilket tyder på att de varit oerhört törstiga", skrev länsstyrelsen.

Lägenheten stank kraftigt av hundurin och avföring, enligt länsstyrelsen och båda hundarna var oerhört smutsiga. Kvinnan har uppgett att man inte hade råd med veterinärvård.

Länsstyrelsen tog beslut om att omhänderta hundarna och frågade då efter ett koppel eller annat att binda hundarna med. Då hittades inget fungerande koppel i lägenheten. När hundarna kom ut började en av dem att direkt äta av snön. I bilen lade sig en av hundarna ned och blev i det närmaste apatisk.

Veterinären som undersökte hundarna ett par år tidigare var märkbart tagen av sin upplevelse under förhöret och berättade att det var det värsta hon sett.

"Hundarna hade utsatts för ett fruktansvärt lidande och händelsen har etsats sig fast. Hon hade ångest", står det i domen. Hela veterinärkliniken fylldes av lukt när hundarna som stank av urin och avföring kom dit.

Hundarna visade tecken på såväl uttorkning som blodbrist. En av hundarna hade saknat ork eller möjlighet att göra sig ren och fått frätskador av urin på penisen.

Den andra, yngre hunden, hade trasiga mungipor och köttiga sår inne i munnen. Båda hundarna var påverkade av ångest och stress. En av hundarna hade en skada på nosryggen som en veterinär aldrig tidigare sett. Den orsakade en skarp smärta och hade förmodligen orsakats av tejp eller rep.

Stanken från hundarna själva hade påverkat deras luftvägar.

Skyller på varandra

Mannen och kvinnan har förnekat gärningarna. Kvinnan har sagt att det gick bra tills de skaffade den andra hunden. Den nya var inte rumsren och hon säger att mannen blev arg och tryckte ned hundens nos i urinen. Sedan menar hon att detta eskalerade och mannen började slå hunden.

Att hundarna var uppbundna berodde på att de inte skulle kunna röra sig fritt i lägenheten, har hon berättat. När kvinnan var ensam hemma försökte hon släppa loss hundarna och även gå ut med dem samt ge dem mat och vatten.

Kvinnan har sagt att hon ville ringa till veterinären men att mannen då tog hennes mobil. Mannen har uppgett att djuren mest var kvinnans och han hade varit tydlig med att de var hennes ansvar. Han hade inte tid för dem och en närstående till honom var dessutom allergisk. Mannen har en kraftigt skild version och menar att han gick ut med hundarna både morgon och kväll. Han försökte ringa och be kvinnan om att ta ut dem utan framgång. Han säger att han inte hade någon aning om varför hundarna var uppbundna.

När han var hemma menar han att hundarna fick vara fria, springa runt och både äta och dricka. De skyller helt enkelt på varandra.

Enligt kvinnans nya partner, som hon även var tillsammans med före den här relationen, var hon helt fantastisk med den hund de hade haft tillsammans. När han läste om den här historien i media kunde han inte tänka sig att den stämde.

Slipper fängelse

Tingsrätten konstaterar att bevisningen ger starkt stöd för åtalet och även att de båda tilltalade tonat ned sina egna roller och skyllt på den andre. Enligt tingsrätten är det utrett att båda varit delaktiga och ansvariga för vanvården.

Båda döms därför för grovt djurplågeri. Kvinnan döms till villkorlig dom och samhällstjänst i 160 timmar. Mannen får samma påföljd. Om fängelse i stället hade valts som påföljd hade det handlat om sex månader bakom lås och bom.

"Tingsrätten ser mycket allvarligt på gärningarna och det lidande som hundarna under lång tid har utsatts för. Tingsrätten, som har beaktat den tid som förflutit sedan gärningarna begicks och aktuell praxis, finner att det finns ett utrymme för att bestämma påföljden till annan påföljd än fängelse", skriver man i domen.