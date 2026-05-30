Här är Vimmerbys nya målvaktstränare – ”Unik profil”

Tomas Rydén är tillbaka i VH efter flera år på flykt. Nu har klubben gjort klart med en målvaktstränare till honom och Isak Sörqvist. Foto: Arkivbild

ISHOCKEY 30 maj 2026 13.54

Efter flera säsonger tackade Håkan Westerback för sig nyligen. Nu har Vimmerby Hockey rekryterat en ny målvaktstränare.

Det handlar om Amanda Johansson som har mångårig erfarenhet i branschen. Hon har spelat i SDHL och i juniorlandslaget. Förra säsongen blev det 18 matcher med HV71 i högstaligan.

Nu väljer hon att byta spår och kliver in som målvaktstränare i Vimmerby.

– Det känns riktigt bra att komma till Vimmerby Hockey. Det märks att det finns något starkt i gruppen här. Känns grymt att få bli en del av den här resan. Jag är så taggad på att dra igång och börja jobba tillsammans, säger hon till klubbens sociala medier.

Vimmerbys målvaktssida består av Tomas Rydén och 14 år yngre Isak Sörqvist.  

– Amanda har en rätt så unik profil med stor erfarenhet och kompetens från miljöer där utveckling och tävling står i centrum. Vi känner att hon kommer bidra mycket till vår utveckling, hon bidrar redan med energi och ett starkt driv, säger sportchefen Pelle Johansson.

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

