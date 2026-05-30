Abenius hyllas: ”Gjorde en supermatch”

7-0 talade sitt tydlgia språk och tränaren David Lindgren hade inte särskilt mycket att addera. – När vi driver bolltempo är det svårt för väldigt många lag, säger han.

6-0 mot Aneby. 6-1 mot Tjust. Och så 8-0 mot Eksjö idag. Vimmerbys senaste matcher på hemmaplan har varit formidabla uppvisningar.

– Det var väl genomfört. Det finns smådetaljer men det känns petigt när det står 5-0 i halvlek och vi vinner med 8-0. Vi gör det bra och vinner och det är inte alltid så enkelt att driva på när motståndet är som det är.

Är du förvånad över klasskillnaden?

– Nej, inte egentligen. Jag vet att vi har en väldigt hög högstanivå. När vi driver bolltempo är det svårt för väldigt många lag så jag kan inte säga att jag är förvånad. Vi mötte dem i cupen med så vi hade koll.

Ynglingar debuterade

Vimmerby roterade en hel del i truppen och många som fick chansen tog den. Bland annat Ville Abenius som spelade högerback och stod för en fin assist och 90 stabila minuter.

– Han gjorde en väldigt fin prestation, berömmer Lindgren.

Mayas Kharouf och Ibrahim Amanov fick debutera i A-laget i slutet av matchen.

– Det är såklart roligt för de som gör debut och det är ett sätt att driva på goet på planen. Det är jätteroligt och båda gjorde fina debuter.

Annons:

"Det har vi satt på ett bra sätt"

VIF har haft en fin förmåga att driva på matcherna i 90 minuter – oavsett resultat.

– Skulle resultatet stå i fokus så är matchen stängd i åttonde minuten. Vi försöker driva på och att det handlar om vår prestation. Det har vi satt på ett bra sätt.

Laget har också en stark konkurrens om platserna i startelvan.

– Från förra matchen saknas Noah (Zeylon Thoresson) och Oskar (Stejdahl), men Ville (Abenius) gör det superbra och Olle (Carlsson) gör en kanonmatch på mitten. Det är konkurrens hela tiden.