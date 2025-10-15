Nyblivne pappan storspelade – nu åker han ifrån Selma: "Mycket facetime"

Pappas ögonsten är bara en dryg vecka. Men nu sätter sig Robin Christoffersson i bussen för ett par dagar i Östersund. – Det får bli en del facetime, säger han och ler.

Det har varit några riktigt omtumlande veckor för Robin Christoffersson under inledningen av den här säsongen. Den enda matchen han vaktat kassen i från start var borta mot Kalmar HC.

Dagen efter var det beräknat att hans fru skulle föda makarnas första barn, men det tog ytterligare en tid. För åtta dagar sedan kom Selma till världen.

– Det har gått bra. Vi fick vara där ett tag på grund av igångsättningen, men det har gått bra. Det är overkligt. Jag var redo för det, men det är ändå ett helt annat liv efter kontra före. Man kan inte vara helt redo för vad som kommer, men jag känner mig redo att bli pappa och trivs verkligen i rollen. Det har funkat bra och jag får bara energi av det, säger Robin Christoffersson.

Han har precis avslutat en stark målvaktsinsats hemma mot SSK och sett laget ta tre poäng genom hela 5-2. Men i stället för att åka hem och sova bredvid ögonstenen Selma väntar nu en natts bussresa till Östersund.

Hur är det att åka iväg i flera dagar när hon precis har kommit?

– Det är lite halvjobbigt, men det får bli en del facetime. Svärföräldrarna kommer ned och får ge frugan avlastning och sällskap. Det är första barnbarnet för alla våra föräldrar, så de är helt lyriska. De vill komma ned och träffa henne, men det är klart att det är halvtufft att lämna så här tätt inpå.

"Har gett mig glädje"

Pontus Eltonius var inte ens med i båset mot SSK, men den som oroade sig för var Robin Christoffersson hade sina tankar under själva matchen oroade sig i onödan.

– Det är klart att säsongsstarten varit lite hafsig för min del, men jag har inte haft så mycket fokus på det ändå. Allt som har skett utanför hockeyn har jag gett mig glädje. Det är helt osannolikt på det sättet och sedan har laget skött sig bra samtidigt. "Ponta" har gjort det riktigt bra och jag är nöjd för hans del också. Han har varit bra och stabil. Nu blir det lite press på mig att komma in och spela lika bra, men vi tävlar med varandra, så det känns skönt.

Han var nöjd över att få ställa sig i målet igen.

– Det var kul att få spela och jag tycker att vi spelar riktigt bra. Det blir en lätt hockey för mig när vi håller dem relativt mycket på utsidan. Det blir ju några svettiga lägen ändå, men jag tycker att vi hanterar det bra. Att få en bra match var sjukt skönt.

Står du igen nu på fredag?

– Det får vi se, det är upp till Eric (Karlsson) helt och hållet.