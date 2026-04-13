Christoffersson vemodig: "Bra att Vimmerby står kvar"

Han har blivit en publikfavorit under sina år i Vimmerby Hockey. Nu står det klart att Robin Christoffersson försvinner härifrån. – Det är vemodigt som bara den att flytta. Vi har byggt upp något här, men det som är bra är att Vimmerby står kvar, säger målvakten.

Robin Christofersson är fostrad i Leksands organisation och fick förra säsongen kontrakt med den dåvarande SHL-klubben. Han blev utlånad till Vimmerby, men fick också debutera i SHL och göra ett antal framträdanden.

– Det blev ett ryckigt år för min del. Först blev jag förälder och sedan blev det lite fram och tillbaka till Leksand, men det var ett riktigt bra år också. Jag fick många bra matcher och fick avsluta den starkt. Det var roligt att få chansen uppe i SHL och jag tycker att det fungerade bra. Även om det var ryckigt var det ett helt otroligt år, säger han.

Tidigt på måndagsmorgonen gick Vimmerby ut med att det inte blir någon fortsättning för målvakten här.

– Vimmerby har varit med i bilden ett bra tag, men nu är det klart. Det är vemodigt som bara den att flytta härifrån. Vi har byggt upp något här som vi inte har gjort på andra ställen och därför blir det tufft att flytta. Det som är bra är att Vimmerby står kvar.

Blir hockeyallsvensk klubb

Leksand gick för några dagar sedan ut med att Marcus Gidlöf stannar i klubben, men allt talar nu förstås för att Robin Christoffersson blir lagets andra målvakt.

Själv vill Christoffersson inte bekräfta mer än att det blir en hockeyallsvensk klubb han flyttar till.

– Jag vill inte säga något om framtiden ännu. Tiden får utvisa vad som händer, men jag blir inte kvar här.

Vilka minnen kommer du bära med dig starkast från Vimmerby?

– Jag har faktiskt helt sjukt många minnen. Alla stora steg jag har tagit har jag tagit här i Vimmerby. Det betyder så mycket på så många olika sätt. Jag gick till Vimmerby när Morgan Persson var sportchef och då gjorde jag det mest för att många hade utvecklats här i Vimmerby. Det tog ett tag innan vi kom in i staden, men nu har jag varit här i fem år och byggt upp vänner för livet, säger han.

Har älskat att spela här

Tittar man på det som rör isen är uppflyttningen till Hockeyallsvenskan det han nämner först.

– Allting stod så rätt för oss när man tittar på det som hände i Väsby och att Kristianstad började tappa så mycket poäng. Det var stora saker. Sedan har jag fått så mycket förtroende när det gällt som mest och så har det varit varje år. Det betyder oerhört mycket. Att vi lyckades hålla oss kvar första året i Hockeyallsvenskan är också ett starkt minne. Det finns mycket att ta av och att få möta Djurgården hemma i vår lilla tigerkula är overkligt. Jag minns när det blev straffar och Klasén (Linus) gjorde sig redo för att slå en straff. Det var en overklig känsla för många tror jag.

Christoffersson säger att han älskat att spela för Vimmerby.

– Det blir bara mer och mer hockeytokigt i stan. Jag hoppas det fortsätter på trenden. Att jag fick kontrakt med Leksand förra året är ett kvitto på att vi gjort något riktigt bra och jag är glad över hockeyfebern som börjat bli i byn.

"Branschen är sjukt hård"

I vanlig ordning talar dock väldigt mycket för att ett stort antal spelare byts ut. Bland annat försvinner Robin Christoffersson, Elias Lindgren, Isak Hansen, Arvid Caderoth, Marcus Limpar Lantz och likaså lagkaptenen och klubbikonen Jakob Karlsson, som inte erbjöds nytt kontrakt.

– Branschen är sjukt hård. Man bygger ett bra lag och sedan försvinner många spelare när slutsignalen har gått. Det är tufft, men Vimmerby har gjort ett bra jobb i många år och byggt en stomme. En del av stommen är kvar med Anton (Carlsson) och "AP" (Adam Petersson) och det är tryggt att Eric (Karlsson) blir kvar också. Jag hoppas de får ihop något riktigt bra och kan hålla sig i Allsvenskan så länge det bara går och etablera sig på riktigt.

Att ställas mot Vimmerby kommande säsong blir förstås en upplevelse för honom.

– Ja, det kommer bli väldigt speciellt. Jag vill verkligen rikta ett stort tack till alla här, det har blivit som ett andra hem för mig. Jag har jobbat fyra, fem år på AL-skolan och har fått många vänner där. Staden har vuxit fram som ett nytt hemma och det påminner om Leksand. Alla känner alla och man lär känna folket som jobbar på restaurangerna och på Ica. Det är skönt att Vimmerby står kvar och att man skulle kunna röra sig tillbaka hit i framtiden.

Ska besöka ALV

Dessutom är det inte omöjligt att det blir en hel del besök sommartid också.

– Astrid Lindgrens Värld är ju här och dit lär jag återkomma flera gånger med barnen.

Kommer du följa just Vimmerbys framfart lite extra?

– Det kommer jag absolut göra. Det har varit riktigt roliga och bra år här och jag vill tacka såväl föreningen som staden och publiken för det.