KLART: Publikfavoriten lämnar Vimmerby Hockey

Robin Christoffersson har varit en del av Vimmerby Hockey i många år och gjort sammanlagt fem säsonger i klubben. Han var med och tog steget upp i Hockeyallsvenskan med laget.

Under förra säsongen skrev han på för Leksand och fick göra SHL-debut, men var utlånad till Vimmerby under den pågående säsongen.

Nu skriver VH att hans tid är över.

"Match efter match har Robin klivit fram och gett oss chansen att vinna – med sitt lugn, sitt fokus och ett målvaktsspel som varit både viktigt och avgörande genom föreningens starkaste år och avancemang till HockeyAllsvenskan. Robin har även varit en tongivande förebild på och utanför isen, en uppskattad person i både omklädningsrummet och runt laget – och blivit en naturlig del av Vimmerby Hockey och staden", skriver man i sitt avskedsinlägg.

Den gångna säsongen hade Christoffersson en räddningsprocent på 90,7 i VH. Mycket talar nu för att det blir Hockeyallsvenskan och Leksands IF för målvakten, men det har de nyss degraderade ännu inte kommunicerat.