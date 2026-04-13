Leksand bekräftar – Christoffersson spelar där 2025/2026

Tidigare i dag stod det klart att Robin Christoffersson skulle lämna Vimmerby Hockey. Nu har degraderade Leksands IF, där målvakten är fostrad, gått ut med att han skrivit ett nytt avtal för kommande säsong.

Robin Christoffersson gick hela vägen till J20-nivå och fick kontrakt med Leksand redan i SHL föregående säsong. Han var då utlånad till Vimmerby Hockey under säsongen, men fick även debutera i SHL.

Nu står det klart att Robin Christoffersson kommer ställas mot Vimmerby kommande säsong.

– Robin gjorde en väldigt stark säsong i Vimmerby under det gångna året. När han sedan fick chansen att göra matcher med oss i SHL gjorde han det också riktigt bra. Robin är väldigt målmedveten och vill fortfarande utvecklas och han kommer passa otroligt bra i den här gruppen. Han är en trygg och stabil människa och det speglar även av sig mycket i hans målvaktsspel. Vi är väldigt glada att Robin, som även kommer från Leksand, vill göra resan med oss kommande säsong och tillsammans med Marcus Gidlöf har vi ett riktigt bra målvaktspar som vi känner oss väldigt trygga med, säger sportchefen Jesper Ollas.

Christoffersson ville tidigare i dag inte bekräfta att han var klar för Leksand, men säger nu så här till klubbens hemsida:

– Först och främst är det hedrande att få skriva ett nytt år med Leksand och dra på sig den vit/blåa tröjan igen. Att få representera sin moderklubb är något speciellt. Avslutningen var brutal och tog hårt på många, men redan nu känner man glöden att köra igång och göra någonting bra av detta. Det ska bli kul och inspirerande att fortsätta jobba med Alexander Millner. Jag känner att jag tog stora kliv förra säsongen och ser fram emot att fortsätta tillsammans med Leksand och jobba vidare på det vi startat upp. Jag tror att jag och Marcus kommer bygga ett stabilt målvaktspar där vi kommer hjälpa varandra och laget att vinna matcher. Jag ser fram emot att köra igång och att spela matcher inför fansen i Tegera Arena.

