Flygtrött Lindgren kom direkt till samlingen – blev matchhjälte efter SHL-debuten

Det har varit 50 timmar att minnas för Elias Lindgren. Tre hockeymatcher varav en SHL-debut och en där han blev matchhjälte mot Modo. – Man är lite trött, men det är det här man tränar en hel sommar för, säger den 24-årige backen.

Match med Vimmerby Hockey borta mot BIK Karlskoga i onsdags. Sedan flyget upp till Luleå och SHL-debut som utlånad till ett backsvagt Växjö Lakers. Därefter flyg hela fredagen och så match med Vimmerby Hockey igen hemma mot Modo.

Tre hockeyfajter på 50 timmar – där Elias Lindgren fick avrunda de galna dagarna med att sätta matchavgörande 4-3 i förlängningen.

– Riktigt roligt att få avgöra. Orrsten (Hugo) gör det grymt bra, drar på sig två spelare och jag får lite is att åka på efter bytet och lyckades hitta nätet, säger Elias Lindgren.

Då hade Vimmerby tappat 3-0 till 3-3 mot Modo, men visat mental styrka genom att avgöra när det vankades övertid.

– Klart att det var lite jobbigt och man har med sig det, men vi försökte fortsätta spela och två poäng mot Modo får vi vara nöjda med.

Vad var det som hände i början av tredje?

– Det är svårt att säga. De lägger väl in en växel till och vi är inte riktigt redo där, men det är något vi får lära oss av.

Att lyckas vinna mot Modo trots en tappad 3-0-ledning ansåg Vimmerbyspelaren att man verkligen kunde ta med sig inför fortsättningen.

– Jag har sagt det förut – vi är riktigt bra. Folk underskattar oss lite.

"Säger jag inget om"

Elias Lindgren ser lika glad som trött ut när han möter media efter hjälteinsatsen. Inte konstigt med tanke på de senaste dygnen.

– Jag flög till Luleå och sedan har jag flugit hela vägen i dag, från Luleå till Stockholm och sedan från Stockholm till Kalmar. Jag kom direkt till samlingen. Klart det är speciellt, men man får energi också av en SHL-debut. Det ger energi och är roligt.

Backen fick spela strax över tolv minuter i sin SHL-debut.

– Det var roligt att känna på tempot och kraften. Alla är lite skickligare, lite smartare och det är mer struktur.

Uppgifter under torsdagen gjorde gällande att Elias Lindgren skrivit på för två år med Växjö och ansluter till storklubben kommande säsong.

– Det säger jag inget om. Mitt fokus är Vimmerby hela säsongen.

Hur blir det att sova i sin egen säng i natt?

– Man är ju lite trött, så ska det bli skönt. Men samtidigt tränar man en hel sommar för detta.