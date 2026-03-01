Elias Lindgren: "Två av de skönaste målen jag har gjort"

Elias Lindgren firar sitt 3-1-mål i powerplay mot AIK i början av den tredje perioden. Foto: Rickard Johnston

När det behövdes som mest klev Elias Lindgren fram. I powerplay skickade han in både 1-0 och 3-1 och blev matchvinnare mot AIK. – Två av de skönaste målen jag har gjort i VH-tröjan. Jag gjorde ett när vi gick upp också, men de här är absolut med i toppen, säger backen.

Powerplay har varit ett sorgebarn i flera matcher för Vimmerby Hockey den här säsongen, men mot AIK stämde plötsligt det mesta. Elias Lindgren behövde bara 36 sekunder på sig i numerärt överläge för att skicka in 1-0 från blålinjen.

– De gick ner ganska djupt och jag fick gott om tid. Sedan står vi riktigt bra framför kassen och det är det som krävs för att puckarna ska gå in, säger backen.

Fjärde raka hemmasegern

I andra perioden fick Vimmerby Hockey ett powerplay som blev resultatlöst, men i tredje small det igen. Den här gången behövde Elias Lindgren 41 sekunder på sig innan han skickade in en puck från ett liknande läge.

– Jag fick tid på mig och det var skönt att skotten gick in också. Det är inte alltid, säger Elias med ett leende.

Vad pratar ni om inför tredje perioden?

– Att vi ska fortsätta som vi har spelat med ett tajt försvarsspel och hålla dem på utsidan. Vi vet att vi kommer få lägen framåt.

Trots en AIK-anstormning höll Vimmerby Hockey undan, tog fjärde raka hemmasegern och har nu fem poäng ner till Västerås under strecket med två omgångar kvar. Bättre läge att säkra kontraktet är svårt att få.

– Vi vet att vi är starka hemma och den här tiden på året tycker jag att vi har varit starkast under alla tre säsonger jag har varit här. Nu är det bara fokus på nästa match, vi kan inte tänka på något annat än det. Södertälje på onsdag ska bli skitkul.