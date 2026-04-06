VH-hjälten tackas av – ”Ett stort hjärta”

Elias Lindgren har spelat en av huvudrollerna i samtliga av Vimmerby Hockeys tre senaste succésäsonger. Idag tackades han av från klubbens sida.

Att Elias Lindgren i höstas skrev på för SHL-klubben Växjö Lakers läckte ut snabbt och idag blev det alltså officiellt att backen lämnar Vimmerby. Det gjorde han även förra våren, men återvände snabbt efter en misslyckad sejour i Södertälje SK.

I Vimmerby har den spelskicklige backen varit en nyckelspelare i samtliga tre senaste säsongerna med uppflyttning och två säkrade kontrakt.

"Elias var med och tog upp Vimmerby Hockey till HockeyAllsvenskan och har varit viktig för att etablera oss på den här nivån.

Ett lag, på vilken nivå som helst, behöver ha minst en som Elias. Någon som inte tvekar att stå upp för laget och som tar sig tid för de allra minsta supportrarna. De ytterligheterna av egenskaper tror vi är en kombo som gör Elias så uppskattad hos både supportrar och lagkamrater. Stort tack, Elias, för allt du bidragit med på vår resa. Vi önskar dig stort lycka till framåt!", skriver klubben på sociala medier.