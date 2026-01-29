Dubbla avbräck för VH – men Lindgren tillbaka: "Har alla chanser att vinna"

Elias Lindgren är tillbaka mot Modo efter att ha varit avstängd i båda matcherna mot Björklöven. Foto: Rickard Johnston

Två starka och välförtjänta poäng borta mot Björklöven, men två tunga avbräck i form av Marcus Limpar Lantz och William Alftberg. Nu står det klart att duon missar matchen mot Modo. – De är indisponibla och ska undersökas under veckan så får vi se, säger Eric Karlsson som samtidigt kan glädjas åt att Elias Lindgren är tillbaka från sin avstängning.

Vimmerby Hockey gjorde en mycket stark prestation borta mot Björklöven och tog två viktiga poäng i bottenstriden. Efter att ha sett om matchen är tränaren Eric Karlsson lika belåten som efter slutsignalen.

– Känslan är god. Vi gjorde en bra prestation i båda zonerna, är ramstarka defensivt och visade upp en styrka med pucken och en kreativitet i det offensiva spelet som skadade Björklöven.

Jämna matcher mot Modo

Nu väntar ett nytt topplag på bortais i form av Modo. En svårbedömd motståndare som efter en tung period med fyra raka förluster och krisstämpel tog en imponerande 3-0-seger mot Kalmar HC senast.

– De har varit i någon form av svacka. Ett bra lag med lite annan prägel än Björklöven som spelar långsammare och mer pulserande. De har inte samma typ av press och vi har haft bra prestationer mot dem tidigare.

Vimmerby Hockey har förlorat med 3-1 uppe i Örnsköldsvik och vunnit med 4-3 efter förlängning i VBO Arena. Det senaste mötet i Vimmerby vann Modo med uddamålet.

– Vi gjorde en jättebra match häruppe senast, sedan blev det en lite speciell match hemma där vi ledde med 3-0 och de kom tillbaka. Andra hemmamatchen var jämn och de ska vara glada att de kom undan med segern. Kan vi göra en liknande prestation och vara effektiva har vi alla chanser att vinna.

Lindgren tillbaka

Elias Lindgren är tillbaka i laguppställningen efter att ha varit avstängd i dubbelmötena med Björklöven. På minuskontot finns William Alftberg och Marcus Limpar Lantz som tvingades utgå med skador i onsdagens match.

– De är indisponibla imorgon och ska undersökas under veckan så får vi se, säger Eric Karlsson om duons status.