Första målet för Hjälm i Hockeyallsvenskan: "Skönt att spräcka nollan"

Alfred Hjälm öppnade målskyttet mot Almtuna – med sitt första hockeyallsvenska mål i karriären. – Det var skönt att spräcka nollan, säger backen.

Alfred Hjälm har varit sjundeback i Vimmerby Hockey under stora delar av säsongen och fått begränsat med istid. Mot Almtuna fick han spela mer på Gustaf Malmkvists bekostnad och i första perioden klev backen fram med det viktiga 0-1-målet. På passning från Emil Ekholm sköt Hjälm direkt och pucken letade sig in i mål.

– Jag tänkte bara att jag skulle lägga den på mål. Jag tror att den styrdes på något, säger backen om fullträffen som var hans första i Hockeyallsvenskan.

"Kontrollerar det rätt bra"

Vimmerby Hockey ökade på till 0-2 i andra perioden och 0-3 i tredje innan Almtuna fick in en reducering och forcerade för att få in ytterligare mål.

– Så nervöst skulle jag inte säga att det blev ändå. Vi kontrollerar det rätt bra, sen är det klart att de får lite lägen i powerplay men vi gör det bra och krigar på.

Tre poäng hem från Uppsala var viktigt i den så jämna bottenstriden.

Nu har VH fem poäng ner till Västerås under strecket.

– Riktigt skön seger. Det är en tuff bortamatch och starkt av oss att vinna.

Och du själv fick mer istid än vanligt?

– Det var kul att få komma in i det lite mer. Det kändes helt okej för min egen del, men framförallt var det roligt att få chansen.