VH förlänger med backen: "Spännande potential"

Alfred Hjälm har fått sparsamt med speltid i Vimmerby Hockey. Kanske får 24-åringen större förtroende nästa säsong. Nu har backen nämligen förlängt sitt kontrakt med klubben. – Vi ser helt klart en spännande potential i Alfred, säger sportchefen Pelle Johansson i ett uttalande på klubbens sociala medier.

Vimmerby Hockey förlänger kontraktet med backen Alfred Hjälm. Backen, som till stor del agerat sjundeback under den gångna säsongen, går därmed in på sin andra säsong i klubben.

– Han jobbar medvetet med sin egen utveckling och vill bidra varje dag till att göra laget bättre. Det är den karaktär i spelare vi lyckats bra med i år och kommer fortsätta att satsa på, säger Pelle Johansson till klubbens sociala medier.

Hjälm värvades in från Tranås AIF inför säsongen och har svarat för fyra poäng i VH-tröjan.