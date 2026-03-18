18 mars 2026
Veckans Vimmerby Sök

VH förlänger med backen:

Alfred Hjälm har förlängt sitt kontrakt med Vimmerby Hockey. Foto: Rickard Johnston

VH förlänger med backen: "Spännande potential"

ISHOCKEY 18 mars 2026 07.36

Alfred Hjälm har fått sparsamt med speltid i Vimmerby Hockey. Kanske får 24-åringen större förtroende nästa säsong. Nu har backen nämligen förlängt sitt kontrakt med klubben.
– Vi ser helt klart en spännande potential i Alfred, säger sportchefen Pelle Johansson i ett uttalande på klubbens sociala medier.

Vimmerby Hockey förlänger kontraktet med backen Alfred Hjälm. Backen, som till stor del agerat sjundeback under den gångna säsongen, går därmed in på sin andra säsong i klubben.

– Han jobbar medvetet med sin egen utveckling och vill bidra varje dag till att göra laget bättre. Det är den karaktär i spelare vi lyckats bra med i år och kommer fortsätta att satsa på, säger Pelle Johansson till klubbens sociala medier.

Hjälm värvades in från Tranås AIF inför säsongen och har svarat för fyra poäng i VH-tröjan.

Rickard Johnston

rickard.johnston@dagensvimmerby.se

076 616 56 14

Tabellservice

Taggar i artikel

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

BakåtPausaPlayFramåt