Oviss framtid i Vimmerby Hockey för Hjälm

Alfred Hjälm hade hoppats på mer speltid i Vimmerby Hockey men är nöjd med lagets säsong. Foto: Rickard Johnston

Inför säsongen anslöt den 24-årige backen Alfred Hjälm till Vimmerby Hockey från Tranås AIF i Hockeyettan. Säsongen har dock inte inneburit så mycket speltid som han kanske hade hoppats på. Trots det ser Hjälm positivt på både lagets prestationer och sin egen utveckling.

När Alfred Hjälm summerar säsongen lyfter han framför allt lagets prestationer.

– Jag är nöjd med säsongen som vi i laget gör. Det är extra kul att det är klubbens bästa säsong någonsin, säger backen.

Samtidigt lyfter han sin egen säsong som något ojämn. Speltiden har varit begränsad för 24-åringen, men han känner ändå att han har utvecklats som spelare.

Var Hjälm spelar nästa säsong är fortfarande oklart, men det pågår samtal mellan spelaren och klubben. Han säger själv att han trivs bra i klubben och stänger inte dörren för en förlängning med VH.

Assar Simonsson, praktikant