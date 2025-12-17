17 december 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Ingemar går in med miljonbelopp – Nybro kan räddas

Nybro Vikings har nu fått privat hjälp för att överleva. Foto: Bildbyrån

Ingemar går in med miljonbelopp – Nybro kan räddas

ISHOCKEY 17 december 2025 17.55

Nybro Vikings hotas av konkurs. Nu verkar den värsta faran vara över. Detta sedan Ingemar Andersson och hans hustru gått in med miljonbelopp.

Annons:

Nybro Vikings ekonomiska kris har kulminerat. För bara någon månad sedan var det värsta över enligt klubben, men sedan kom ett nytt krislarm.

Och den senaste tiden har det bara blivit värre. Förra veckan uppgav den klassiska klubben att fyra miljoner kronor behövde komma in akut. Annars riskerade man konkurs.

Nybro kommun, som redan går in väldigt mycket sponsringspengar, sa nej till att gå in med nya medel. 

Men nu verkar det ljusna för Nybro Vikings. Lokalprofilen Ingemar Andersson, som äger Liljas Personbilar, har gått in med en miljon kronor ur den egna fickan för att rädda klubbens existens.

– Vi satte in en miljon kronor i går kväll, min hustru och jag. Det är kärleken till hembygden och vi äger arenanamnet sedan tidigare. Vi hjälpte föreningen när de hade stora problem för sju år sedan och köpte arenanamnet, sedan har vi förlängt ett år i taget, säger Ingemar Andersson till Barometern-OT.

Den värsta ekonomiska krisen ser man alltså ut att klara.

– Det har ett så stort värde, sysselsätter ungdomar och integration. Det är så mycket som påverkar. Jag vill inte att Nybro Vikings ska gå över stupet. Jag brukar verka utan att synas.

Det har även förekommit swishinsamlingar och supportrar som tagit extrapass på jobbet för att bidra.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Tabellservice

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

Mitt i ekonomiska krisen – Vikings värvar och lånar ut
FORTSATT JÄTTEKRIS FÖR NYBRO – MÅSTE SNABBT FÅ IN MILJONER
Karlsson efter tappet i länsderbyt: "Vi blir passiva"
Sylvegård njöt över att besegra gamla laget: "Får inte ryckas med"
VH RASADE IHOP I JAKTEN PÅ EFTERLÄNGTAT TRENDBROTT

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt