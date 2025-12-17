Ingemar går in med miljonbelopp – Nybro kan räddas

Nybro Vikings har nu fått privat hjälp för att överleva. Foto: Bildbyrån

Nybro Vikings hotas av konkurs. Nu verkar den värsta faran vara över. Detta sedan Ingemar Andersson och hans hustru gått in med miljonbelopp.

Nybro Vikings ekonomiska kris har kulminerat. För bara någon månad sedan var det värsta över enligt klubben, men sedan kom ett nytt krislarm.

Och den senaste tiden har det bara blivit värre. Förra veckan uppgav den klassiska klubben att fyra miljoner kronor behövde komma in akut. Annars riskerade man konkurs.

Nybro kommun, som redan går in väldigt mycket sponsringspengar, sa nej till att gå in med nya medel.

Men nu verkar det ljusna för Nybro Vikings. Lokalprofilen Ingemar Andersson, som äger Liljas Personbilar, har gått in med en miljon kronor ur den egna fickan för att rädda klubbens existens.

– Vi satte in en miljon kronor i går kväll, min hustru och jag. Det är kärleken till hembygden och vi äger arenanamnet sedan tidigare. Vi hjälpte föreningen när de hade stora problem för sju år sedan och köpte arenanamnet, sedan har vi förlängt ett år i taget, säger Ingemar Andersson till Barometern-OT.

Den värsta ekonomiska krisen ser man alltså ut att klara.

– Det har ett så stort värde, sysselsätter ungdomar och integration. Det är så mycket som påverkar. Jag vill inte att Nybro Vikings ska gå över stupet. Jag brukar verka utan att synas.

Det har även förekommit swishinsamlingar och supportrar som tagit extrapass på jobbet för att bidra.