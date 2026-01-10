Sylvegård hyllades av VH-supporter: "Vet inte varför"

Mitt under vår intervju med Hampus Sylvegård hyllades han av en stor VH-supporter. Själv förstod han inte varför, men han njöt av tre viktiga poäng mot sitt gamla lag. – När vi får 2-0 går luften ur dem, säger han.

Precis som Vimmerby har Nybro haft det motigt en tid. I länsderbyt i VBO Arena var det Nybro Vikings som fick bryta trenden och plocka tre synnerligen viktiga poäng.

– Resultatmässigt har vi haft det tufft. Därför är vi otroligt nöjda med tre poäng. Vi får inte starten vi vill ha och Vimmerby är bra där. De går hårt och vi spelar fast oss. Det är kyligt av Oscar (Nordin) där när vi behöver det, säger Hampus Sylvegård.

Efter ledningsmålet förändrades matchbilden tydligt.

– Andra perioden är jag väldigt nöjd med. Då känns det som att luften går ur dem. Vi höjer oss ett steg till och spelar sedan av tredje utan att frångå någonting.

Oväntad hyllning

Plötsligt kommer en stor VH-supporter och tidigare framträdande spelare fram och ropar mot honom.

"Grattis, Hampus. Smart spelat, fantastiskt gjort. Det är smart ska du veta", innan han går iväg igen.

Vad var det där om?

– Det vet jag inte, säger en förvånad Sylvegård.

Viss arbetsro

Segern ger en något pressad före detta Vimmerbytränare viss arbetsro. Nybro har nu tio poäng ned till Vimmerby under strecket.

– Ja, det ger lite arbetsro. Framför allt att vi känner att vi kan vinna. Vi har bara två kryss på slutet och har inte fått med oss poängen. Då är det roligt att ta en trea och att vi kan hålla nere siffrorna emot. Vi har haft en tendens att släppa in mycket mål, men nu har vi fått ordning på försvarsspelet.

Han tycker dock att serien är mycket jämnare den här säsongen.

– Förra året var det några lag som tappade mark tidigt. Nu är det många lag som är med. Det gäller att göra resultat. Prestationerna är sekundära just nu. Tittar man på senaste matchen gör Vimmerby det bra mot Modo, men faller på målsnöret där. Det är jämnt i dag också och står 1-0 inför tredje liksom.