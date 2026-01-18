Virserum tappade precis allt efter drömstarten

Virserum inledde viktiga matchen mot Lenhovda på bästa sätt – men det roliga tog slut snabbt och abrupt. Lenhovda vann till slut med hela 10-3 (1-2, 3-0, 6-1) på bortais. – Det känns som att vi tappade huvudet helt i andra och det bara fortsätter, suckar tränaren Tobias Jahr.

Theo Lundqvist smällde in både 1-0 och 2-0 i första perioden. Så långt allt frid och fröjd och vägen mot tre poäng låg utstakad. Men de 129 åskådarna i Virserum skulle få se en enorm scenförändring.

Lenhovda reducerade före första vilan, vände på steken med tre mål i andra och spelade ut hela registret i tredje. Till slut stod det 3-10 på matchuret i Virserum.

"Vi tappar det"

En faktor till raset var ett matchstraff med tio kvar. Det utnyttjade Lenhovda till max med fyra mål där. Totalt gjorde bortalaget sex mål i powerplay.

– Det hade redan rasat innan matchstraffet, det spädde bara på det, säger Tobias Jahr som var besviken:

– Vi kommer ut stort, vi gör en bra förstaperiod, följer gameplan och pratar om att spela med säkerhet och vara starka i egen zon. Men vi blåser på i boxplay och går till anfall med tre spelare och då kontrar de in 2-2. I sista försökte vi gå för det, men de gör 5-2 och luften går ur oss. Lenhovda var bra, men vi tappar det. Fram till 3-2 är det match tycker jag, men det blir tungt efter 4-2.

Någon enskild spelare lyfts inte fram.

– Visst Theo gör två mål, men vi ska inte lyfta någon när vi förlorar med 10-3.