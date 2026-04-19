Virserum krossade Storebro i genrepet – han gjorde tre mål

Dagens genrep mellan Virserum och Storebro blev en ensidig historia. Ett betydligt vassare VSGF vann med hela 5-0 efter tre mål av Albin Moberg.

Första halvlek var rätt sömning, men hemmalaget skruvade upp tempot efter paus. Målen rann in och stoppet kom först vid 5-0. Albin Moberg satte tre pytsar, Isak Andersson ett och Ahmad Saad Eddin ett.

– Man brukar ju säga att ett dåligt genrep ger en bra premiär och vi får hoppas att det stämmer. Vi hade en del borta, många på nya positioner och satt inte ihop. Vi var inte där i duellerna och gick bort oss i pressen hela tiden, säger Jimmi Wickström i Storebro som plussas inlånade målvakten Damian Sääv.

"Väldigt positivt förstås"

Virserums Joakim Blomberg var såklart mer nöjd.

– Det är svårt att avgöra hur Storebro ligger till och vad vår insats är värd, men det var väldigt positivt förstås. Vi gör fem mål och det är ett jättebra besked. Vi håller oss till grunderna i det vi pratat om. Vi har ändrat spelsystem och försöker rulla upp boll och hittar de ytor där vi gör målen.

Wilmer Sjöberg, Albin Moberg och Quan Yang stack ut i hemmalaget.